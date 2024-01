Trabajan Diego Boneta y Martha Higareda en thriller erótico

CIUDAD DE MÉXICO.-Diego Boneta y Martha Higareda protagonizarán un filme de suspenso erótico, titulado Follow, el cual también contará con la producción de ambas estrellas, incluida la casa productora del actor, Three Amigos, informó Deadline.

Según los informes, este proyecto fílmico será producido también por Fred Berger (La La Land) y Brian Kavanaugh-Jones, mientras que Gonzalo Tobal se encargará de la dirección.

Las estrellas del cine mexicano llevarán a la pantalla la historia de Sebastián (Boneta), un maestro de la estafa que con ayuda de su colega Maclo (Alejandro Speitzer) se saldrá con la suya siempre que sea posible, sin embargo, la inesperada presencia de Carolina (Higareda) cautiva al protagonista al grado de querer salir de su mundo de fechorías.

Para el elenco también fueron fichados Ofelia Medina, Alberto Guerra y Regina Nava.

"Follow es un proyecto que me apasiona y no puedo esperar para darle vida a este icónico thriller sexual. Como la primera producción de Three Amigos a través de nuestro acuerdo con Amazon, trabajar con todo el equipo ha sido un placer absoluto. Realmente construimos una familia increíble de personas talentosas que hacen posible esta película. Desde nuestra brillante escritora Hipatia Argüero, nuestros irremplazables socios productores Fred Berger y Julio Chávezmontes, hasta nuestro capitán y director Gonzalo Tobal. No puedo pensar en un mejor grupo de cineastas para tener en este proyecto", dijo Boneta en un comunicado replicado por Deadline.

Para Higareda, esta cinta será un salto en el género de la comedia que suele trabajar: "Después de haber producido muchas películas de comedia, buscaba explorar un ángulo diferente en la narración que también pueda ser muy atractivo para el público mientras profundiza en la sustancia, y confiamos en que 'Follow' tendrá ambas características", comentó.

La película comenzará a filmarse a finales de enero y será distribuida por Prime Video.