"No debemos permitir ofensas a la SCJN": INCA

En esta fecha, el presidente del INCA, Jorge Eduardo Pascual López, dijo que en Aguascalientes se consolida la creación del Frente Jurídico Nacional en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, "porque existe, aunque protestó cumplir la Constitución, existe quien todas las mañanas viola la Constitución con sus palabras".

"No debemos permitirlo los abogados, como no debemos permitir las ofensas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que habremos de defender, queremos el respeto por la ley, el respeto por la justicia, la Corte debe mantener ese respeto en todo el país".

Ante los senadores Miguel Mancera, Dante Delgado, abogados, jueces y magistrados de todo el país, señaló que en la SCJN existe una ministra que debería de ausentarse de ahí porque es indebido que sin ser abogada ostente una magistratura.

"No es posible que, habiendo abogados responsables, magistrados y jueces en nuestro país, se viva en un estado de delincuencia que ya no es permisible; no se puede permitir la sospecha que hay autoridades que están coaligadas con los cárteles de la droga; por eso, el frente luchará un día y otro".