Impulsa Sheinbaum su imagen nacional

Sheinbaum arropó al presidente delante de decenas de miles de personas, mientras otros de los aspirantes a tomarle el relevo siguieron con sus actividades. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por ejemplo, lleva semanas alejado de la agenda personal de López Obrador. Recién llegado de una gira por Oriente Próximo, el miércoles estuvo en Puebla en una reunión para que ese estado acompañe a la Cancillería en futuros viajes oficiales, según anunció a través de sus redes sociales.

SE PRONUNCIA SIN DISIMULO

Ricardo Monreal, jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, este jueves se ha pronunciado sin disimulos sobre el mitin de la alcaldesa. "Es la jefa de Gobierno y obviamente todo el mundo sabe que es una aspirante desde el momento mismo que el presidente lo dio a conocer. A mí no me parece anormal, me parece normal que esté en ese proceso y que esté luchando dentro de Morena para participar", ha afirmado al ser preguntado por un "destape" de la dirigente. "No voy a hablar mal de ella, no creo que sea el momento, le deseo suerte", ha aclarado al dibujar también su propia hoja de ruta. "Nosotros vamos a seguir trabajando por lograr la simpatía, vamos a participar en su momento como candidatos a la presidencia de la República y vamos a inscribirnos en Morena", ha continuado antes de enfatizar que sigue trabajando en el Senado y que es "estricto en el cumplimiento de la ley".

- La carrera presidencial ya empezó, en la práctica, el pasado verano y desde entonces todos los que mostraron interés en participar en el proceso interno de selección se han ido moviendo en dos direcciones

- Esto es, acercándose a López Obrador o tratando de construir un perfil propio

- El mandatario ha sugerido en más de una ocasión su perfecta sintonía con Sheinbaum, sin embargo, no se ha decantado por ninguno, al menos públicamente

- La más reciente encuesta de SIMO Consulting para El País, realizada entre el 8 y el 12 de marzo, situaba al secretario de Relaciones Exteriores a la cabeza de la intención de voto en dos escenarios: en una lista virtual de candidatos de todos los partidos (un 56%) y entre los aspirantes de Morena (un 34%)

- Pero siempre le pisa los talones la jefa de Gobierno, con un 54% y un 30% de las preferencias, respectivamente.

- Todavía faltan más de dos años para las elecciones presidenciales de 2024, pero el apoyo, directo o indirecto, de López Obrador será determinante en una votación interna, sobre todo en un movimiento tan vinculado al líder.

UN DATO

La alcaldesa, mientras tanto, ha vuelto a manifestar este jueves su lealtad al jefe de Estado. Lo ha hecho con una fotografía que recuerda el voto del desafuero de López Obrador en la Cámara de Diputados, cuando este era jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 7 de abril de 2005. Entonces Sheinbaum ya formaba parte de su equipo como secretaria de Medio Ambiente de la capital. "A 17 años del desafuero seguimos diciendo: sí, es un honor...", ha escrito en Twitter.

INTERPONEN

Diputados la denuncian por realizar propaganda

Por incurrir en diversos delitos electorales en torno a la revocación de mandato, diputados federales del PAN de la Ciudad de México, interpusieron una denuncia contra de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República.

"Estamos presentando una denuncia, porque de manera reiterada ha violado las leyes electorales y lo ha hecho de manera cínica, burda e incluso lo hemos visto a través de sus redes sociales como se burla del órgano electoral. Ha tenido medidas cautelares, que debiera estar cumpliendo y las ha violentado una y otra vez", afirmó Mariana Gómez del Campo

Los legisladores federales Mariana Gómez del Campo, Wendy González, Guillermo Huerta Ling, Santiago Torreblanca Engel y Héctor Saúl Téllez Hernández, acudieron ante todas las instancias, incluyendo a la FGR, y la Fiscalía Especial para investigar Delitos Electorales (FEDE), para que se investiguen y sancionen las violaciones electorales en las que han incurrido la jefa de Gobierno y diversos funcionarios capitalinos.