Impone TFJA multa por 27.8 mdp por transa en Bansefi

TJFA impuso una sanción de 27.8 mdp a un ex funcionario de Bansefi y a una empresa que se habría beneficiado de una contratación irregular.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que el ex servidor público también fue castigado con una inhabilitación de 10 años para trabajar en la Administración Pública Federal durante ese tiempo; en tanto que a la empresa no podrá ser contratada durante un año.

La dependencia, que no reveló los nombres de los sancionados, indicó que la pena económica impuesta a cada uno de los involucrados, 13 millones 917 mil 552 pesos, cubre el total del daño ocasionado al erario.

"Entre 2017 y 2018, la persona ex servidora pública infringió la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) al cometer abuso de funciones debido a que no vigiló el cumplimiento de un contrato de prestación de servicios, toda vez que recibió entregables no pactados y autorizó la liberación de pagos al proveedor, simulando la documentación comprobatoria que establecía el mismo contrato.

"Por su parte, el proveedor no cumplió con la prestación del servicio pactado, que consistía en acciones de apoyo a la dispersión de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los afectados por los sismos de 2017 en los estados de Chiapas y Oaxaca. Además, subcontrató a otra empresa para cumplir con lo estipulado en el contrato", detalló la SFP.

La investigación, indicó, inició en marzo de 2019 tras una denuncia presentada por la Dirección de Operación Tradicional de Bansefi, una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) y por una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria del Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación.