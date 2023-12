Huyen de Acapulco por la delincuencia

Guerrero

Tres días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que hubiera inseguridad en Acapulco, una mujer comerciante colgó una manta afuera de su negocio para despedirse del puerto, pues los extorsionadores asesinaron a su esposo y presuntamente la Fiscal estatal le recomendó que huyera.

En la playa Tlacopanocha, muy cerca de la Quebrada, afuera de la taquería y pozolería "Chely", con 20 años de funcionamiento, la comerciante colgó una lona para denunciar el cierre por culpa de la delincuencia y la negligencia de las autoridades.

"Se cierra este negocio Taquería y Pozolería CHELY por culpa de la delincuencia e inseguridad que se vive en Acapulco. Pedí ayuda a todas las corporaciones del Gobierno. NADIE ME AYUDÓ, NADIE ESCUCHÓ, ahora mi esposo está MUERTO de una manera cobarde, por culpa de esta inseguridad que vivimos todos los comerciantes (sic)", afirmó.

"ADIÓS ACAPULCO, GRACIAS GOBERNADORA EVELYN SALGADO, FISCAL SANDRA VALDOVINOS, PRESIDENTA MUNICIPAL ABELINA por tanta corrupción e inseguridad, por ignorar mis súplicas que les pedí y la única respuesta que recibí de la fiscal fue ´QUE ME VAYA PORQUE TAMBIÉN ME IBAN A MATAR Y QUE SU RESPONSABILIDAD NO ERA CUIDAR DE LOS CIUDADANOS´ (sic)", agregó en la manta.

En declaraciones a medios locales, la comerciante identificada como Aracely Bautista Vicente afirmó que en dos ocasiones habían denunciado la extorsión, que llevó las pruebas sin que le hicieran caso, y que su esposo fue asesinado adentro de su local el 14 noviembre pasado, apenas cinco días después de que reabrieran el negocio tras el desastre que dejó el huracán "Otis", el pasado 24 de octubre.

"¿En manos de quién estamos? Si el Gobierno no puede con este cargo que lo deje y que la muerte de mi esposo no quede impune", indicó en la manta que se ha difundido en redes sociales.

El miércoles pasado, el Presidente López Obrador visitó Acapulco, gobernado por Morena, donde realizó su conferencia de prensa matutina.