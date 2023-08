Guardia de Texas balea a mexicano

Chihuahua

Un mexicano fue herido de bala por elementos de la Guardia Nacional de Texas cuando se encontraba en las inmediaciones del Río Bravo, denunció la organización Border Network for Human Right (Red Fronteriza por los Derechos Humanos).

La víctima fue identificada por las autoridades mexicanas como Darwin José García, de 37 años y originario de Veracruz.

El incidente se registró alrededor de las 21:00 horas del pasado sábado en el bordo del río Bravo, a la altura de la avenida Rafael Pérez Serna, cerca del puente internacional Córdova-De las Américas, entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, de acuerdo con reportes oficiales.

Las autoridades no han aclarado si la víctima intentaba cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular; sin embargo, la Border Network for Human Right aseguró que el joven se encontraba practicando deporte cuando fue atacado.

"El herido señaló a fuentes de comunicación que no intentaba cruzar la frontera entre Estados Unidos y México sino que practicaba deportes cerca de la frontera mientras un grupo de migrantes cruzaba la frontera. El individuo dijo que escuchó disparos y sintió que una de sus piernas estaba caliente antes de darse cuenta de que estaba herido", expuso la BNHR en un comunicado.

El joven fue herido en su pierna derecha, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital de la ciudad, donde se reportó que ya fue dado de alta.

Inicialmente la agresión se atribuyó a agentes de la Patrulla Fronteriza en El Paso; sin embargo, la corporación se deslindó y luego se acusó a la Guardia Nacional de Texas, apostada en la región desde 2021.

La Guardia Nacional de Texas confirmó ayer a la prensa de El Paso que uno de sus elementos asignado a vigilar la frontera disparó contra el joven.

"En la noche del 26 de agosto, un miembro de la Guardia Nacional asignado a la Operación Lone Star (Operación Estrella Solitaria) descargó un arma en un incidente relacionado con la frontera. El incidente está bajo investigación. Habrá más información disponible a medida que avance la investigación", dio a conocer la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento Militar de Texas.

Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua informó la tarde del domingo que abrió una carpeta de investigación en torno al caso, y que el herido se encontraba aún recibiendo atención médica.

En 2021, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, puso en marcha la "Operación Estrella Solitaria", que emplea a la Policía estatal y a la Guardia Nacional en labores de seguridad fronteriza, arrestando a migrantes que cruzan por territorio texano bajo cargos de allanamiento de morada -por traspasar ranchos privados- y delitos menores, ya que las leyes migratorias sólo puede aplicarlas el Gobierno federal.