Goza triunfos de Morena y regaña a Oposición

"Deben de hacer una revisión de su estrategia, les afecta mucho, se los digo de manera sincera, su clasismo, su racismo, es que desprecian al pueblo, no le tienen amor al pueblo", dijo.

"Cómo se va a participar insultando, despreciando, ninguneando a los pobres, negándoles el derecho a la justicia, a la democracia, ese es el problema y apostando como era antes a los medios de información y a la manipulación, pensando que el pueblo es tonto porque para ellos o no existe el pueblo y la política es asunto de los políticos y de las élites o el pueblo no sabe", agregó.

En conferencia, el Mandatario federal criticó a sus adversarios por acusarlo de tener vínculos con el crimen organizado.

"Una campaña para decir que tengo vínculos con el narcotráfico, sin una sola prueba y reúnen a todos, porque esto va a más allá de los partidos", dijo.

El tabasqueño aprovechó la conferencia para mostrar los resultados de las elecciones, que favorecieron a Morena en cuatro de seis entidades en disputa.

En Tamaulipas, dijo, el morenista Américo Villarreal tiene el 50 por ciento de los votos con un avance en la captura de 96.2 por ciento.

"Es importante decir de qué de acuerdo con el PREP, la ventaja es de alrededor de 90 mil votos, la ventaja del doctor Américo Villarreal, pero tengo la duda, a ver si es 90 u 80 mil o 70, para ser exacto, el dato oficial", señaló.

En conferencia, el Mandatario federal señaló que Julio Menchaca tiene el 62 por ciento de los votos en Hidalgo, Mara Lezama el 56 por ciento en Quintana Roo y Salomón Jara 60 por ciento en Oaxaca.

Además, señaló que los aliancistas Teresa Jiménez y Esteban Villegas tienen cada uno 54 por ciento en Aguascalientes y Durango respectivamente en Aguascalientes y Durango.

El tabasqueño informó además que en los comicios no se registraron actos de violencia graves.

"A pesar de que en las elecciones se encienden las pasiones no hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos, como siempre, se portaron a la altura de las circunstancias, mis felicitaciones a todos los que participaron el día de ayer en las elecciones en seis estados de la República".

"Lo más importante, lo subrayo, fue la no violencia, el que llevaran las elecciones en paz, que se instalarán prácticamente todas las casillas y que no se le diera espacio a la nota roja porque no deja de haber tiene se frotan las manos esperando que haya violencia en las elecciones", indicó.

Co los resultados de la jornada electoral de este domingo, los resultados con los que el partido que fundó pasará de 17 a 21 Gubernaturas, el 65 por ciento de los estados del País.

Visitará Oaxaca tras desastre por "Agatha"

A un día de la jornada electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que visitará zonas afectadas por "Agatha".

"Informarles que vamos a estar por allá, Alejandro (Murat), ahora que ya pasaron las elecciones, vamos a tener una reunión del Gobierno federal en Huatulco, vamos a tener una reunión de Gabinete para atender a las comunidades, a los municipios afectados, puede ser el jueves.

"Por la tarde, aprovecho para informar porque en ese caso nos quedaríamos allá el viernes para la reunión de Seguridad y la conferencia y yo aprovecharía también para visitar comunidades en Oaxaca y revisar obras que están en proceso, tanto en la sierra sur como en el istmo, Vamos a estar por allá jueves o viernes, lo vamos a decidir el día de hoy ya les informamos, muchas gracias a todas las autoridades municipales, a Alejandro, muchas gracias", dijo.

En tanto, el Gobernador Alejandro Murat informó que se mantiene la cifra de fallecidos en nueve, mientras que la de desaparecidos se reduce de seis a cuatro.

Detalló que, según el censo del Bienestar, hay 17 mil viviendas afectadas -en su mayoría de lámina- y que se emitió declaratoria de emergencia para 31 municipios del Estado.

Más de 80 mil hectáreas de café resultaron afectadas en Pluma Hidalgo y 40 mil de papaya en Tonameca, abundó.