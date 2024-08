López Obrador y Claudia Sheinbaum recorren los 32 estados

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 10 fines de semana y de haber visitado las 32 entidades del país para supervisar obras estratégicas de la administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, realizaron un balance de esta primera etapa de la transición presidencial, la cual catalogaron como histórica y nunca antes vista.

En la Explanada de los Héroes, cientos de personas se dieron cita para despedir al Presidente y darle la bienvenida a Sheinbaum Pardo. Las consignas fueron: "Es un honor estar con Obrador" y "Es un honor estar con Claudia hoy".

Durante su discurso, la presidenta electa dijo que este domingo terminó esta gira por el país con el Presidente, la cual catalogó como histórica, y que a partir del 1 de octubre comienza el segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación.

"El día de hoy cerramos esta gira que yo llamo histórica con el Presidente. Es una transición entre el gobierno, que está cerrando un ciclo, y el segundo piso de la Cuarta Transformación que va a iniciar a partir del 1 de octubre", indicó.

No obstante, adelantó que va a seguir viajando con López Obrador, pues la invitó para seguir con la inauguración de obras.

Mientras tanto, el Mandatario expresó que terminan la gira por las 32 entidades con la morenista, hecho que dijo, "No se había visto en muchos años".

Explicó que en las transiciones había un presidente constitucional y había presidente electo, pero no se veían y no se ponían de acuerdo, es decir que no había continuidad a las obras que estaban en proceso o a los planes de desarrollo, pero que hoy es lo contrario.

"Ahora, por primera vez, y esto también es una aportación, es algo inédito estamos llevando a cabo este cambio en armonía a la presidenta electa y que quién les habla, todavía presidente constitucional".

Al mencionar obras y acciones en su administración, el Presidente aseguró que en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la pobreza crecía cada mes con 100 mil personas, y con la Cuarta Transformación sale la misma cantidad en esa situación de vulnerabilidad. Añadió que en su administración le ha ido "bien a todos," también se benefician los de arriba, entre ellos empresarios y banqueros que tienen utilidades récord, pues el año pasado alcanzaron en total 270 mil millones de pesos.





No intervienen ante abucheos

Aunque hubo algunos abucheos en contra de los morenistas, el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, pudo pasar la prueba del "abucheómetro", pues reconoció al inicio de su discurso que Sheinbaum será la primera mujer presidenta, y agradeció al titular del Ejecutivo, por el apoyo al estado.

Samuel García agradeció a López Obrador por la coordinación y obras para tener agua en el estado, por ejemplo, el Acueducto de El Cuchillo, y por su coordinación en el tema de seguridad ya que pese a "un fiscal y un Congreso en contra, el ejército y la Guardia Nacional están cuidando a Nuevo León.

"La presidenta (Claudia Sheinbaum) nos ha convocado a pelear en cuatro temas, agua, empleo, vivienda e infraestructura, le hemos pedido al equipo de Claudia que para un tema de justicia nos ayude con la [carretera] interserrana para que la gente del sur de Nuevo León pueda llegar a Monterrey más rápido", destacó. Por lo anterior, Claudia Sheinbaum comentó: "El bienestar del pueblo de Nuevo León no es un asunto de partidos políticos y por ello, en el segundo piso de la Cuarta Transformación continuará el apoyo a este estado".

Dijo que las reformas implementadas desde enero de 2019, entre ellas para las pensiones de adultos mayores, han permitido generar derechos entre la población; de acuerdo con ella esto permitió que el monto de la pensión bimestral pasara de mil 160 a dos mil 550 pesos en ese primer año, y se prevé que continúe incrementándose.

Además, agradeció al presidente López Obrador por su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción; "se ha demostrado que es posible abordar los problemas del país y mejorar la calidad de vida de los mexicanos", dijo.

Al evento asistieron el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, y la secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes quien destacó el impacto que han tenido los programas impulsados en esta administración, los cuales se han convertido en un derecho. mandantes.