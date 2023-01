Tiene QR a funcionaria antiUber...es hija de líder taxista

Cancún, México

Apenas el 12 de enero pasado, su hija Castillo Acosta fue nombrada como titular de la Dirección de Gobierno de Quintana Roo, lo cual la convirtió en una de las funcionarias de la primera línea de la morenista y Gobernadora de la entidad, Mara Lezama.

Propone Castillo Iniciativa polémica contra Uber En 2019, Érika Castillo llegó al Congreso local como diputada por Morena, cargo en el que promovió una reforma a la Ley de Movilidad que permite a los ayuntamientos realizar operativos en contra de los socios conductores de Uber.

La propuesta, que finalmente no pasó, fue polémica en tanto que, para esas fechas, el Poder Judicial ya había amparado provisionalmente a Uber para que no fuera considerado como transporte público y, por tanto, los socios conductores no necesitaran de concesiones.

"Lo que quería Érika Castillo era mandar operativos para cazar a Ubers y así castigar su operación, que estaba amparada por el Poder Judicial. Era un absurdo", comentó Carlos Calzado, socio conductor de Uber, quien se ha mantenido activo en los últimos años en la defensa para que la plataforma digital pueda operar en la entidad.

El referido amparo, con número de identificación 334/2019, fue tramitado por Uber, sobre el cual , recientemente, el 11 de enero pasado, los magistrados resolvieron en favor de la plataforma digital, lo cual abre la puerta a su regulación como servicio de transporte privado y no público, como se había considerado en la Ley de Movilidad de 2018.

Cercana a Mara Lezama desde campaña Dos días antes de la audiencia constitucional del amparo, la Gobernadora Mara Lezama decidió nombrar a Érika Castillo como titular de la dirección de una instancia encargada de la solución de conflictos sociales en la entidad.

La decisión ha sido interpretada por Calzado y también por Águeda Esperilla, vocera de los socios conductores organizados, como un pago de favores, por el apoyo durante la campaña electoral de parte del sindicato de taxistas.

Raúl Cazares, presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, aseguró que nombramientos como éstos son ejemplos de que no se eligen a los perfiles idóneos, sino por otro tipo de nexos.

"Es algo que estamos intentando combatir desde el CPC con el impulso a una ley del servicio profesional de carrera, para que no pase eso", dijo Cazares.

Ocho propiedades en Cancún Por otro lado, Erick y Érika tienen en su haber un patrimonio de ocho propiedades tan solo en Cancún, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad.

Sin embargo, la mayoría de sus ingresos, según fuentes del sindicato, provienen del manejo de concesiones de taxis y de las cuotas sindicales.