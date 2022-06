Frena a médicos condición precaria

Aplicó para una de las 14 mil plazas que ofertó el Gobierno para especialistas; sin embargo, descubrió que en los hospitales se carece de infraestructura para ejercer su labor, por lo que declinó.

"Para mi especialidad se publicaron plazas en el sureste de Veracruz en hospitales donde no se cuenta con infraestructura. He viajado a la ciudad de Xalapa a operar, y a otras ciudades, y a veces no contamos con la infraestructura para realizar ciertas actividades", aseguró.

Sonia López, presidenta ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, refirió que el que más de un 50 por ciento de las plazas ofertadas por el Gobierno hayan sido rechazadas se debe no sólo a la lejanía y la inseguridad, sino también a la falta de infraestructura y a que muchas son temporales.

Aseguró que muchas plazas que ofertó el Gobierno a los médicos especialistas ofrecen un salario de entre 30 y 40 mil pesos.

Sin embargo, las condiciones para trabajar son precarias, pues son contratos eventuales, por cuatro meses, y las regiones son de alta marginación y en muchas aún se desconoce el tipo de contratos.

Al respecto, María contó que en la institución donde labora se carece de equipo e infraestructura.

De hecho, dijo, ha puesto recursos de su bolsillo para adquirir equipo y atender a sus pacientes.

"En el hospital no tengo la infraestructura. Para revisar la nariz necesitamos desde un rinoscopia, una lámpara frontal, un otoscopio... El material con el que revisamos a los pacientes fue comprado por los dos especialistas que trabajamos ahí", relató.

"Y cada vez que operamos, llevamos el material que se requiere".

La especialista detalló que cada médico invirtió alrededor de 7 mil pesos en el equipo de uso diario y ya forma parte del hospital. Mientras que en el de cirugía suman más de 200 mil pesos.

Comentó que desde hace dos años trabaja como eventual, pero en la institución hay mucho personal de salud que lleva años en la misma circunstancia.

Sobre el proceso de reclutamiento, la presidenta ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública aseguró que imperó la desorganización.

"Hubo médicos a los que les llegó un correo a las 4 de la mañana para avisarles que se presentarán a las 9 de la mañana en otra ciudad, a ocho horas de donde vive, para informales sobre una plaza en un sitio donde ni siquiera solicitó", indicó.