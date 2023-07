Dice Adán que no cambiará formato de asambleas

Quintana Roo, México

Para el aspirante presidencial, no comete ninguna irregularidad, primero porque no está en campaña, dijo, y segundo porque no hace propuestas ni pide el voto rumbo al 2024.

"Lo único que estamos haciendo es que escuchen los habitantes en qué consiste el acuerdo y se invita a los representantes del INE que se identifiquen para efecto del acta de incidencias", argumentó.





Ante la propuesta de la Magistrada Janine Otálora para que aspirantes de Morena, PT y PVEM y los de Va por México frenen el proselitismo que realizan para conseguir la candidatura presidencial, López afirmó prefiere esperar hasta que existe un resolutivo.

El ex secretario de Gobernación visitó Chetumal y Felipe Carrillo, municipios de Quintana Roo, en los que insistió en su mensaje de respaldo para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien, aseguró, le debe su carrera política.

Antes de arrancar su discurso en Felipe Carrillo, dos indígenas mayas, acompañados de una banda de música local, hicieron el ritual de bendición al aspirante presidencial, por el que pidieron tenga salud para que cumpla con sus promesas.