Fiscalía de NL maneja caso de Yolanda Martínez como feminicidio, dice su padre

Luego de acudir hoy al Palacio de Gobierno, donde se le proporcionaron avances de la investigación del caso de su hija de 26 años, quien fue vista por última vez con vida el 31 de marzo al salir de su casa en San Nicolás, dijo que un vaso de unicel que inicialmente fue encontrado en la escena del hallazgo, en el que fue escrito un presunto mensaje de despedida, fue desechado como evidencia.

Al salir de la reunión, señaló que su hija pudo haber muerto a causa de una sustancia que le fue encontrada en el cuerpo, aunque no señaló de qué tipo.

"El vaso quedó descartado porque no corresponde. La letra no corresponde a la de mi hija, y ya hay una causa de muerte. De alguna manera fue por alguna sustancia, pero no se ha determinado por qué fue. Entonces continuarán las investigaciones dentro de la línea como un feminicidio".