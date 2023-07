Promete Samuel reparar fallas eléctricas en escuelas

El Gobernador Samuel García señaló que ya tuvieron contacto con la CFE para atender las problemáticas en esos planteles, y sin dar montos, dijo que la mayor parte de la inversión corresponde al Gobierno federal para solventar esas deficiencias.

Incluso, dijo que llegaron un acuerdo para que todo el control de electricidad de los planteles sea visto directamente por la Secretaría de Educación y no dejarle responsabilidad a los directores.

"No es solo de poner un minisplit, son problemas estructurales de escuelas viejas que no tiene transformador o subestación, algunas no tenían ni contrato eléctrico, estaban con pinzas con la CFE", expresó García.