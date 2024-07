Reacción de Grupo Salinas ante Falla Informática Mundial

La mañana de este 19 de julio, se registró una falla informática mundial, ocasionando afectaciones en aeropuertos, medios de comunicación, bancos y telecomunicaciones.

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego presumió el servició de sus empresas Elektra, TV Azteca y Banco Azteca tras la falla informática.

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas felicitó a su equipo de trabajo por la "fantástica reacción" ante la situación.

"Como debe de ser… No sé cómo les fue a los demás establecimientos, pero nosotros andamos triunfando como siempre", expresó el magnate, citando una publicación de Elektra donde aseguró que "aquí no hay fuegos que apagar".

Aunado a ello, el dueño de TV Azteca señaló que su equipo reaccionó de manera "eficiente", pues "no tuvimos incidencias en sucursales, ni al aire". "¿Por qué todo lo que se "cae y no sirve" en sistemas es Azul? Gracias a la fantástica reacción de la gente de DSI, @AuditoriaGS y a los ingenieros de @Azteca, @BancoAzteca y @ElektraMx, que ante la crisis mundial provocada por #Crowdstrike y #Microsoft, reaccionaron de manera eficiente... nosotros no tuvimos incidencias en sucursales, ni al aire".