Exhortan a alcaldía Coyoacán a continuar con retiro de chelerías

El pleno del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la alcaldía Coyoacán a seguir combatiendo el problema de las chelerías instaladas en la vía pública.

El diputado de Morena Paulo García presentó un Punto de Acuerdo en donde solicita al alcalde Giovani Gutiérrez que, en coordinación con la autoridad correspondiente, implementar e intensificar las visitas de verificación para identificar y cerrar estos puntos de venta ilegal de bebidas alcohólicas.

Recordó que vecinos de la alcaldía han denunciado a las chelerías que han surgido como una "moda" o "auge" en establecimientos mercantiles, mercados, tianguis en la vía pública, comercios informales e incluso en los lugares de estacionamiento adaptados en donde, de forma clandestina, se venden bebidas alcohólicas, lo que trae como consecuencia inseguridad en dichas zonas.

"Bajo qué criterio vamos a aceptar que un puñado de gente se enriquezca a costa de la seguridad y tranquilidad de los vecinos y de vender como vil mercancía y como vil producto a nuestras banquetas", sostuvo.

Hace unos días, el alcalde de Coyoacán sostuvo que es necesario contar con leyes estrictas para inhibir y sancionar la venta de alcohol de manera ilegal en la vía pública, y solicitó a diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, abrir el debate sobre este tema para que deje de ser una falta administrativa y se considere como un delito de carácter penal.

"Esta ciudad no puede estar caracterizada por la venta de micheladas, azulitos o cualquier clase de bebida o cóctel con alcohol, en tianguis, cerca de escuelas o en las inmediaciones de deportivos. La venta de alcohol, desde nuestra óptica, no puede seguir siendo una falta administrativa. Los cambios son un avance, pero no resuelven este grave problema", apuntó.