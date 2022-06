Exhibe Layda un nuevo audio de Alito Moreno

"Aquí podemos ver que hasta los diputados federales están en el negocio... Es evidente que la corrupción la vivían a flor de piel; lo han hecho y lo siguen haciendo con tanta naturalidad. ¡Las acciones de quienes han saqueado al pueblo no deben quedar impunes!", tuiteó la mandataria morenista.

Sansores difundió en sus redes sociales el audio de "Alito" Moreno que dio a conocer en su programa Martes del Jaguar. Esto es lo que dice la transcripción:

–Yo te doy, ahora que ganemos –dijo Moreno.

–Sí mano–respondió Casique.

–Güey, te ayudo con los... ayudé a 20 cabrones...

–Vamos a... Vamos juntos... Vamos a venderla allá, yo me dedico a las medicinas.

–A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto y al final del día, este...

–Gracias, gracias...

–A ver, al final del día yo te, yo te... y con los ´gobers´ que ganen, yo lo meto...

–Gracias.

–Hermanito...

–Tu tienes mi teléfono, me escribes y la p...

–No tengo tu teléfono...

– ¡Ah! ¿no lo tienes? Ahorita me mandas un Whatsapp, güey. A ver, que te den mi teléfono...

– ¿Con confianza?

– Si, que te lo mande. Pero...

– Yo siempre voy a hablar con él, no jodo, ¿eh?

– A ver, pero te doy un dato: Javier sabe... Habla con él, de vez en cuando. Una manita namás, me pones una manita de mensaje. Aquí estoy cabrón.

– No jodo, jodo muy poquito...

– Pero me lo mandas, para que te dé mi celular.

– Sí.

– Tú tranquilo, estamos bien. Nos va a ir a toda madre.

– Súper, güey, súper...

– Nos va a ir a toda madre. Si tu me dices a mí: ´Oye, medicamento´, aquí. ´Oye, despensas´, aquí. ¡Ah, obvio! Conozco a todos. Todos me van a ver, pero no lo ocupo, no lo ocupo ahorita porque es hacer compromisos con ellos. ¿Sí me entiendes? Lo que estamos haciendo es (inaudible) ¿para qué? Para tener la lana (inaudible).

– Yo me voy contigo a donde me lleves. Todo resuelto...

– Ya estás. Entonces, ahorita necesito platicar contigo para que me digas lo de mañana. Te acompaño, te acompaño.

– Listo, espérenme.

– Y gracias por tu apoyo, ¿eh? Te lo registro, te lo valoro y Casique no lo rasura (risas) Lo tuyo no lo rasura –concluye el líder priista en la grabación.

"Yo no mato cucarachas, ¿si? no pierdo el tiempo en eso"

En su programa del martes, Sansores dijo que seguirían mostrando los audios de su antecesor, quien dijo que tramitó un amparo para impedir que la gobernadora los siga mostrando. Aseguró que no ha recibido ninguna notificación judicial que le impida difundir materiales sobre el presidente del PRI.

"En este audio tiene que ver un diputado federal que se llama Javier Casique, también de los traidores a la patria", explicó Sansores antes de presentar la grabación.

"Así que Casique rasura pero lo de él no, eh. Lo tuyo no lo rasura. Tiene unos que sí le rasuran y otros que no le rasuran a la mochada", dijo Sansores al conclur el audio.

En su comentario se burló de la frase de Moreno "yo te llevo con los gobers".

"Si no ganó ninguno, yo no sé con qué gober ahora los va a llevar, se comerá todas las despensas él solito si se las compran", dijo la morenista.

En su programa, Sansores volvió a colocar una corona de flores con la foto del dirigente nacional del PRI y negó que se trate de una amenaza de muerte.

Dijo que con este acto se refiere a su muerte política, porque ya había dicho que Campeche sería su tumba e Hidalgo su funeral.

"Mira Alito, yo no mato cucarachas, ¿si? no pierdo el tiempo en eso", afirmó.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche.