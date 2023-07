Se confrontan equipos de Ebrard y Sheinbaum

Ciudad de México

No habían pasado ni seis horas desde que la dirigencia nacional de Morena pidió a los operadores y simpatizantes de las "corcholatas" no confrontarse por el proceso interno, cuando el equipo de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard ya se peleaban en redes sociales.

El diputado federal Miguel Ángel Torruco, quien es operador político de la Jefa de Gobierno, acusó al excanciller de incumplir un acuerdo de no llevar porra a la sesión del Consejo Nacional el domingo pasado, incluso, de agredirla verbalmente, al reclamarle "piso parejo".

"Quien viola los acuerdos no tiene palabra y quien no tiene palabra no tiene convicciones ni mucho menos principios; si exigen piso parejo hay que iniciar con el ejemplo", soltó el legislador en un video.

Su compañero de bancada en San Lázaro, Emmanuel Reyes, quien es operador de Ebrard, le respondió: "En política hay que hablar de lo que se sabe, no de lo que se imagina o se inventa".

Las reglas aprobadas por el Consejo de Morena para elegir al "Coordinador de la Defensa de la Transformación", que en unos meses más será el candidato presidencial, establece que los aspirantes "evitarán" confrontaciones personales, expresiones de desprestigio, descalificación o agresión hacia sus adversarios, además de "alentar" a sus simpatizantes y adherentes no recurrir a la denostación, calumnia o violencia verbal en contra los otros participantes.

Esto también se promete en la carta compromiso que firmaron las "corcholatas" al momento de registrarse.

SE ESPERAN ENFRENTAMIENTOS

Así, se espera que los 70 días de proselitismo que realizarán los aspirantes presidenciales serán de enfrentamiento y guerra sucia entre sus simpatizantes y operadores, y en menor medida entre los contendientes.

El líder nacional del partido, Mario Delgado, reconoció que será difícil controlar a los equipos, por eso, demandó, los participantes y la dirigencia deben hacer un llamado constante a no caer en agresiones.

"Sí es bueno que los aspirantes manden el mensaje a sus simpatizantes de que no hay necesidad de agredir a nadie, no debe hacerse, es incorrecto", dijo.

