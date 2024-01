Definen el PRI y PAN sus candidaturas al Congreso

Ciudad de México

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han dado a conocer el reparto de candidaturas para la Cámara de Diputados y el Senado. El líder panista, Marko Cortés, y el dirigente nacional priista, Alejandro Alito Moreno, encabezan el listado para la Cámara Alta, ambos inscritos en el primer lugar por el principio de representación proporcional, por lo que su lugar está prácticamente amarrado. El PAN ha dado lugares preferentes a figuras, como el excandidato presidencial Ricardo Anaya, la senadora Lilly Téllez y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, para que alcancen una senaduría. El PRI ha recurrido a veteranos como Manlio Fabio Beltrones y Carlos Aceves del Olmo como cartas fuertes para el Senado. Entre los aspirantes a diputaciones destacan también nombres propios como el exdirigente blanquiazul Germán Martínez, el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota. Las nominaciones se han visto envueltas en la polémica, ante la ausencia de candidatos ciudadanos y emanados de la sociedad civil, pese a las promesas que habían hecho las fuerzas políticas que integran la coalición.

PUBLICAN LISTAS

El PAN hizo públicas las listas de candidaturas a la Cámara de Diputados por los principios de representación proporcional y mayoría relativa. Estos últimos son los que tendrán que hacer campaña para buscar un lugar, mientras que los primeros dependerán de los porcentajes que obtenga el partido en las elecciones del próximo 2 de junio. Entre los aspirantes a una diputación por la vía plurinominal (representación proporcional), en las que se divide al país en cinco circunscripciones, encabezan las listas el secretario general de la organización Unid@s, César Damián Retes (primera circunscripción); el exgobernador García Cabeza de Vaca (segunda); el senador por Veracruz Julen Rementería (tercera); la senadora capitalina Kenia López Rabadán (cuarta), y la diputada local de Querétaro Tania Palacios Kuri (quinta). Algunos de ellos serán postulados también por el principio de mayoría relativa, como Lilly Téllez.





ASPIRANTES PLURINOMINALES

En la lista de aspirantes plurinominales, aprobada esta semana por la dirigencia del PAN, también están nombres como Jorge Romero, coordinador de la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados, y de otros diputados como Paulina Rubio Fernández o Elías Lixa. Germán Martínez ocupa el cuarto puesto en la quinta circunscripción, tras su efímero paso por Morena, el partido gobernante y su integración en el llamado grupo plural en el Senado. Vázquez Mota competirá por una diputación de mayoría relativa en el Estado de México. El exsenador Federico Döring hará campaña en Benito Juárez, el principal bastión panista en Ciudad de México. Viejos conocidos como Jorge Triana, el excandidato presidencial Gabriel Quadri y Éctor Jaime Ramírez Barba buscarán la reelección. "Felicito a Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota y Germán Martínez por su designación como candidatos del PAN. Su aportación a esta campaña es invaluable", declaró Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición opositora, sobre sus excompañeros en el Senado.

















































































































































































































































































El partido tricolor no ha dado a conocer el listado completo de sus candidaturas por la vía plurinominal al Senado. Además de Alito Moreno, Aceves del Olmo y Beltrones, en el reparto aprobado por la Comisión Política Nacional están la secretaría general del PRI, Carolina Viggiano, así como los diputados Pablo Angulo, Cristina Ruiz y Ana Lilia Herrera, todos cercanos al dirigente nacional y coordinador de los diputados priistas. Moreno pidió a su militancia "unidad" y "ser un soldado más del partido" durante la contienda electoral. "Es el momento de demostrar de qué estamos hechos los verdaderos priistas", declaró.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), socio minoritario de la coalición, replicó la fórmula de sus aliados: Jesús Zambrano, su líder nacional, también buscará un lugar en el Senado. Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno de Ciudad de México y coordinador del grupo parlamentario en la Cámara alta, ha dicho que saldrá a las calles a buscar votos para el PRD, ante la amenaza de perder el registro como fuerza política y arriesgarse a desaparecer. Mancera suena para buscar un escaño en la Cámara de Diputados, pero aún no hay confirmación oficial. El reparto de candidaturas ha sido uno de los puntos de fricción latentes en la coalición opositora, tras meses de tensas negociaciones.





El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no escatimó en críticas para sus rivales del frente opositor. "Las listas plurinominales del PRI y el PAN los exhibe de cuerpo entero: No hay ciudadanos. No hay sociedad civil. No hay jóvenes. Son la vieja política", dijo el contendiente por la presidencia. Álvarez Máynez lanzó un dardo contra personajes como Ricardo Anaya y Cabeza de Vaca, que han sido objeto de investigaciones judiciales, al asegurar que buscan la inmunidad que les daría ser parte del Congreso. "Van por eso: por su hueso y por su fuero", agregó en sus redes sociales.

Además de la presidencia, están en juego 128 senadurías y 500 diputaciones federales, un campo de batalla crucial que determinará la configuración del Congreso. Los próximos comicios suponen también una lucha por la supervivencia política y por encontrar un acomodo entre los más de 20.000 cargos públicos en disputa. Más de 100 millones de electores están llamados a las urnas.

Lugares preferentes

- El PRI ha dado lugares preferentes para la Cámara de Diputados por la vía de la representación proporcional a candidatos que han cerrado filas con Alito Moreno

- En los primeros lugares están el exdirigente partidista en Durango Arturo Yáñez (primera circunscripción); el diputado Rubén Moreira (segunda); Lorena Pinón, también integrante de la bancada priista (tercera); Xitlalic Ceja, presidenta de las mujeres priistas (cuarta), y a Samuel Palma, presidente de la Fundación Colosio.