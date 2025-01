Acuden a empeño para enfrentar ´la cuesta´

Por: Agencia Reforma

Enero 11, 2025 -

Tras los gastos de la temporada decembrina, capitalinos dependen del valor que casas de empeño dan a sus objetos, como joyería y artículos electrónicos para recuperarse económicamente.

María Del Carmen García, vecina de la colonia Doctores, en laaAlcaldía Cuauhtémoc, recurrió por tercera vez en un año a estos establecimientos en el Centro Histórico para conseguir dinero suficiente para librar el pago de sus deudas mensuales, problemática que siempre ha librado con la ayuda de una cadena de oro.

"Es una cadena que compré cuando me case hace unos 30 años, en ese momento lo vi como un lujo, pero ahora me ha servido para salir de apuros, con lo que me han dado pagué una colegiatura atrasada de mi nieto, arreglé unos papeles y ahora vengo porque necesitamos unos medicamentos", narró.

"Si eres organizado, empeñar es una gran ayuda, porque te prestan sin tanto interés y es muy fácil recuperar tus cosas".

A pesar de facilidades de pago que ofrece la mayoría de lugares establecidos para el empeño de prendas y artículos, también existen opciones irregulares que prometen mayor pago en efectivo, a expensas de aumentar las tasas de interés o limitando el tiempo de pago para impedir que se recuperen las pertenencias.

Por ello, la recomendación de instituciones financieras es verificar los permisos de los establecimientos y denunciar los que no cumplan.

"El empeñar mis cosas es una opción de última instancia, algo que tengo que hacer porque perdí mi empleo justo empezando diciembre, y lo que aprendí de estar buscando (...) es que, mientras más desesperado estés por dinero, más se aprovechan de ti", explicó Josué Contreras, quien acudió a empeñar una televisión y una consola de videojuegos.

"Hay otras casas de empeño que hasta tienen fama de darte más dinero, pero que luego hacen todo para que no puedas recuperar tus cosas".

De acuerdo con Roberto De la Cruz, dueño de una casa de empeño en la Colonia Centro, las personas siguen recurriendo a establecimientos irregulares o de dudosa legalidad, debido a que sólo en estos lugares se puede vender o empeñar artículos sin presentar ningún tipo de comprobante de compra.

"Muchas veces intentan empeñar artículos robados y esos lugares son los únicos que se los aceptan, pero generalmente la gente sí prefiere las casas de confianza, porque empeñan cosas con valor sentimental como anillos o collares familiares, los cuales al final del día quieren recuperar", subrayó el locatario.