Advierten que no habrá inversión en energía con reforma a PJ

Consolidar inversiones en materia energética en México no será posible si no se cuenta con certidumbre jurídica que no se ofrece en el paquete de reformas del Ejecutivo, aseguraron expertos.

De implementarse los cambios que se contemplan en la reforma al Poder Judicial, que ya pasó a la Cámara de Senadores para su votación, restará esa confianza a los inversionistas, considera Salvador Portillo, presidente de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname).

"Esta reconforta debe ser ampliamente discutida y explicar qué significa y hacia donde está orientada. Un inversionistas va a invertir siempre y cuando haya certeza jurídica en otras condiciones no lo hará, y el sector energético necesita inversiones muy grandes donde el Estado por sí solo no lo va a poder hacer.

"Nos tienen que explicar en qué consiste específicamente y qué repercusiones tiene para la inversión en otras condiciones no habrá la inversión necesaria para potenciar el sistema energético del País", puntualizó en entrevista.

Recordó que a lo largo del actual Sexenio se vivió una fuerte judicialización del sector energético tras los múltiples cambios legales y regulatorios que se impulsaron durante la actual Administración y que modificaban las condiciones de operación y/o mercado para los participantes del sector energético.

"Hubo muchos cambios que se judicializaron, y por qué, porque cambiaron las reglas iniciales con las que se promocionó la inversión de los privados en el sector eléctrico.

"Normalmente se hacen corridas financieras que van a 30 años, y no se pueden cambiar las reglas del juego, económicas o jurídicas en un lapso menor, y si queremos inversiones en energía debemos tener seguridad, y si el inversionista no la tiene la seguridad de qué su inversión va a ser recuperada, difícilmente va a querer invertir y vamos a tener un grave problema de pobreza energética", agregó.

Rocío Robles, consultora independiente y socia fundadora de Lobbying México, dijo que de ser aprobada la reforma Judicial por el Senado, se estaría ante los últimos días de un México donde existe la certeza jurídica.

"Estamos en las últimas horas del México como lo conocimos, un México libre, donde había pluralidad donde se respetaba la democracia, donde al menos en documentos existía la posibilidad de una certidumbre jurídica.

"Pero ante este cambio estructural y cambio de instituciones no nos quedará más que alinearnos o, en su defecto, buscar refugio en otros países y en otras instancias, pero se ve complicado que de afuera vaya a llegar la salvación; debemos ser los mexicanos quienes respetamos y defendemos las instituciones o no habrá otra opción más que alinearse", señaló en entrevista.

Destacó que mientras no exista un diálogo y se imponga la voluntad de las mayorías en las Cámaras, no habrá una nación integrada, sino un control absoluto de un partido hegemónico y sin una autonomía de los Poderes de la Unión, sin respetar a quienes no estén a favor.