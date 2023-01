Pide Monreal a Morena encuestas espejo para 'corcholatas'

CIUDAD DE MÉXICO

El morenista dijo que el mejor método para elegir al candidato presidencial es la elección primaria.

No obstante, propuso realizar tres encuestas principales y dos espejo, en caso de que su partido insista en este método de elección.

Monreal aseguró que tiene confianza en que Morena escuchará su propuesta, porque de persistir en la encuesta única, será difícil que participe en el proceso interno.

"Tengo confianza en que tenga eco nuestra propuesta. En el caso de que se quedara la encuesta única, que yo espero que no, será difícil participar, porque el que el partido la haga, el partido la cante, el partido la organiza y el partido la sancione, a mí no me da confianza, por eso tiene que meterse una variante", señaló.

El senador sostuvo que la inclusión de su nombre en la lista de aspirantes presidenciales fue una decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador y no de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena.

No obstante, advirtió que lograr "piso parejo" para todos requiere de voluntad política.

"No soy ingenuo y el hecho de haberme enlistado o incluido es un primer paso, pero se requiere mucha voluntad política para emparejar el piso, para fijar reglas equitativas, para no hacer uso de recursos públicos de manera indebida o privada de manera ilegal, entonces falta mucho", expresó.

"Estamos empezando, es un buen comienzo y vamos a intentar que todo pueda resultad por la vía pacífica y por la vía democrática, como es el origen de Morena".

Sobre los cuestionamientos de sus correligionarios, Monreal aseguró que tener una opinión diferente a la del Presidente no es estar en su contra y advirtió que no va a traicionar sus convicciones para que en su partido se sientan cómodos.

"Si una ley, una norma es injusta, cambiémosla, pero no podemos desoír ni la ley ni el Estado de Derecho, eso es lo que yo enseño desde hace muchos años en la UNAM y no me voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos y eso no es estar en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de ninguna manera", afirmó.

El legislador les dijo a los diputados que desde hace 25 años ha acompañado al Mandatario federal en las buenas y en las malas, lo que significa que ha estado con él antes que muchos de los presentes, incluso aportando la mitad de su salario al Movimiento.

Defiende Monreal a Sheinbaum...¡Y a Cuevas! Monreal se refirió también al conflicto entre la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Afirmó que la también aspirante presidencial hace bien su trabajo y confió en que podrá sentarse a dialogar con la Alcaldesa.

"Me gustaría que Sandra (Cuevas) y ella (Sheinbaum) se pudieran reunir y llegar a un acuerdo, yo quiero mucho también a Sandra, le tengo afecto y aprecio, pero no me gusta el que se vea envuelta en este tipo de prácticas políticas que no ayudan a la cultura política", expresó.