Hallan en Sonora cuerpos de dos desaparecidos

Tras pasar cuatro días desaparecidos, los cuerpos de dos jóvenes de Empalme, Sonora, fueron localizados la madrugada de este martes, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se trata de Jesús Antonio Paniagua Ruiz, de 24 años de edad, y Martín Antonio Soto Robles, de 19 años, quienes habrían sido detenidos el pasado viernes por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de acuerdo con familiares.

"A través del #C5i, la #FiscalíaDeSonora tuvo conocimiento del hallazgo de dos cuerpos sin vida en #Empalme, ambos ya identificados por familiares como Martín Antonio, de 23 años, y José Antonio, de 24, por quienes había reporte de desaparición del 27 de agosto", explicó el órgano de justicia vía Twitter.

La localización se realizó a las 5:40 horas de este día a la altura de la Capilla de la Santa Muerte en Empalme. Ambos cuerpos presentaban huellas de tortura.

Familiares de los jóvenes bloquearon el pasado sábado 27 de agosto el tramo carretero Guaymas-Empalme alrededor de las 16:00 horas.

En cartulinas, los familiares exigieron a las autoridades entregar a los jóvenes al señalar que quienes los privaron de la libertad fueron marinos.

"Yo solamente quiero que me regresen a mi hijo, la última llamada que tuve de él fue a las 12:40 horas, iba saliendo de su trabajo, me dijo 'espérame mamá, me detuvo la Marina'", señaló Yahaira Ruiz, madre de Jesús Antonio.