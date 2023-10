Urge senador seguridad en tiendas y bancos en Acapulco

ACAPULCO, Guerrero

"Es urgente que se haga una reunión para darles garantías (a los comerciantes) y puedan empezar a abastecer sus tiendas en Acapulco. Es urgente: que se les dé garantías de seguridad con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, porque de otra manera hoy la población está sufriendo. No importa que tengas dinero. No puedes comprar nada", alertó.

El jefe de la bancada priista sugirió al Gobierno convocar a cúpulas empresariales y los centros de abasto y de distribución (Walmart, Soriana, Oxxo, Chedraui, Cost Co) para tomar una decisión estratégica urgente por la falta de abasto de productos en Acapulco.

"No hay sistema bancario y, aunque hoy, mañana, es quincena, de qué sirve que te depositen si no puedes retirar recursos económicos. En las tiendas no hay nada que comprar. Aunque tengas dinero, no hay nada que comprar. Si es tu quincena y te la van a depositar, no tienes dónde cambiar el recurso: no hay bancos, se llevaron los cajeros. Los bancos están cerrados y colapsados", escribió.

Añorve hizo notar que hay calles, sobre todo en la zona rural, donde la gente ya salió a pedir agua o comida.

"Es gente muy modesta que no tiene posibilidades de comprar", narró.

"Entonces, es urgente una reunión que encabece el Secretario de Hacienda con todas las tiendas departamentales de alimentos y que se les dé la seguridad, por parte del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional, de que el abasto que vayan a generar en Acapulco, tengan la seguridad de que no va a haber rapiña, de que no va a haber robos, porque la hambruna se está presentando", añadió.

Aseguró que la población está desesperada en el puerto porque no pueden comprar agua o comida, y el transporte público está irregular.

"El huachicoleo continúa en muchas gasolineras. La gente que puede, se está yendo a abastecer a Chilpancingo", dijo