Reclaman a AMLO datos de Ayotzinapa en poder del Ejército

Guerrero, México

Dijeron que López Obrador les prometió una nueva reunión.

"(Nos fue) de la patada", dijo el señor Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, a punto de subir al camión en que habían llegado cargando los retratos de sus familiares.

"No estamos conformes, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios documentos, con los folios, entonces para nosotros esa es una negativa muy rotunda, que todavía ni el beneficio de la duda nos está dando", agregó luego en rueda de prensa.

Once meses después de la última reunión, realizada el 24 de octubre pasado, los familiares se reunieron de nuevo con el Presidente y según el abogado Vidulfo Rosales, le pidieron la información en poder del Ejército de cuya existencia, informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en julio pasado, cuando dejaron el caso debido a la negativa que seguía dando el Gobierno.

"Además de solicitar verbalmente esta información faltante, por medio de un escrito se le pidió de manera concreta ya los folios y lugares donde esa información está. Ante lo cual él dijo que el día lunes 25 a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión. Ya no estará él, pero estará la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, Alejandro Encinas y él aquí en Palacio. Va a ser el día lunes 25 a las 5 de la tarde.

"Ese día dice que va a revisar y que ese día nos dará respuesta a este escrito que nosotros le entregamos. Él insiste que ya no hay información que entregar, él insiste. Y todo el tiempo en la reunión ese fue el tono, él se mantuvo en esta afirmación de que ya no hay información, que ya se entregó toda. Nosotros le hicimos ver que no.

"El Presidente refiere que ya se entregó toda la información. Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante, que si bien es cierto se abrieron esos archivos y se entregó esa información, es parcial. Falta mucho todavía que completar esa información. Entonces, bueno, después de un debate largo ahí, acordó el Presidente ante un escrito que entregamos, por medio de un escrito se le pidió de manera concreta ya los folios y lugares donde esa información está", indicó Rosales.

El abogado afirmó que en el encuentro no participó ningún militar, cómo el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, ni tampoco el titular del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez.

Los familiares salieron de palacio nacional con una caja grande bajo el brazo con el Segundo Informe de la Comisión Especial para el caso, encabezada por el paisano de López Obrador, Rosendo Gómez, quien se fue sin dar declaraciones. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tampoco comentó nada después de la reunión.

Entre los documentos solicitados, y que se encontraría en los archivos de la Sedena, expuso Rosales, se encuentra una intervención telefónica que los militares hicieron la noche del 26 de septiembre y que según una primera transcripción relata que 17 estudiantes eran traslados.

"Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del Gobierno. Siempre hemos conocido una actitud, pues vaya, no muy agradable, sobre la petición de nosotros", dijo Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González.

"Yo no lo sigo pensando (que el gobierno protegía a los militares), yo creo que lo puedo afirmar, que lo ha protegido desde hace tiempo", respondió