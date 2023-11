Gálvez acusa al gobierno de no combatir a criminales en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO

De visita en la ciudad de Morelia, informó que se reunió con empresarios, quienes le expresaron su preocupación por el tema de las extorsiones contra los productores de aguacate y de limón. "Hay municipios donde reconocen ciertas personas que gobierna la delincuencia, o sea, eso es realmente delicado", expresó.

"Es muy grave lo que está pasando con los aguacateros y con los limoneros, es de verdad algo que el gobierno tendría que poner atención, es un problema grave lo que está pasando con la deforestación, también el tema ambiental, el tema de las mujeres, hoy hablamos mucho de toda esta violencia, asesinatos, desapariciones, feminicidios hacia las mujeres y la verdad es que Michoacán tiene un problema grave de inseguridad que el gobierno federal debería de atender", enfatizó.

Entrevistada luego de sostener un encuentro con mujeres de Michoacán, la virtual candidata presidencial recalcó que "sí se puede resolver el tema de la inseguridad, pero hay que trabajar a nivel local con los alcaldes, como lo está haciendo el alcalde de Morelia".

"El que el alcalde de Morelia haya pasado del tercer lugar en feminicidios a nivel nacional, al 87, habla de que si se hace una estrategia se puede resolver el tema de la inseguridad. Ahora hay que involucrar al gobierno estatal, porque pareciera que a veces está en contra de los alcaldes qué están haciendo bien las cosas", puntualizó.

Dijo que es muy preocupante el tema de los feminicidios y la desaparición de mujeres en todo Michoacán, por lo que se comprometió a impulsar una estrategia de prevención y combate a las bandas criminales que atentan contra la población femenina.

"No puedo evitar decirles que me voy con el corazón apachurrado, pero también me voy con un compromiso tremendo de que tenemos que darle la vuelta a esto que están viviendo ustedes como mujeres aquí en Morelia, aquí en Michoacán", les ofreció.