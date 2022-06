"En México hay libertad de prensa", responde Ebrard a Secretario de EU

"En México hay libertad de expresión, eso no hay duda. Por otro lado, respecto a cuando algún periodista ha sido agredido o ha perdido la vida, lo que el Presidente ha dicho es: se tiene que investigar, que haya cero impunidad, cada jueves reportan lo que se ha investigado, sobre cada caso, para que no se olvide".

La víspera, en un evento de la Cumbre de las Américas, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, deploró los homicidios de periodistas en el Continente Americano y recordó el caso reciente de dos comunicadoras asesinadas en Veracruz.

"En México hay libertad de expresión, eso no hay duda", recalcó el Canciller.

-Él (Presidente López Obrado) también dice de todo contra los periodistas, se le inquirió en una entrevista, después de encabezar un par de eventos en el Consulado de México en Los Ángeles.

"Bueno, él da sus opiniones, o se defiende, pero creo que está en su derecho, pero a nadie, yo no he visto en lo que llevo todo el Gobierno que a algún periodista le hayan dicho que no pueda hablar, no pueda criticar", respondió.

"Es más, han ido periodistas muy críticos hasta la mañanera, ahí le han dicho Presidente: 'no estoy de acuerdo contigo' y ahí les contesta. Entonces, yo creo que en nuestro país hay una libertad de expresión real, como no la había habido en muchos años, antes te hablaban y te decían, no puedes criticar al presidente".

Se reúne con astronauta mexicana

Durante su visita a esta ciudad para participar en la Cumbre de las Américas, el funcionario se reunió con la primera astronauta mexicana, Katya Echazarreta.

"Ya volvió del espacio exterior Katya Echazarreta, la primera astronauta mexicana de la historia. Pudimos escuchar su experiencia de viva voz. ¡Qué privilegio!", tuiteó Daniel Millán, jefe de la oficina del Canciller.