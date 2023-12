Achaca AMLO a drogas asesinato de jóvenes en Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO

"Acaba de haber un problema lamentablemente en Guanajuato, un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. El problema en Guanajuato es que creció el consumo de jóvenes y fíjense que estamos hablando no de todo Guanajuato, sino del corredor industrial.

"¿Qué viene asociado con el consumo de droga? El comercio, la droga. Eso del asesinato de los jóvenes en Guanajuato es por el consumo, le fueron a comprar droga a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda", comentó López Obrador en conferencia.





Seis estudiantes de Medicina de la Universidad Latina de México fueron asesinados en Celaya, Guanajuato, tras regresar de una fiesta.

Tres de los estudiantes fueron encontrados sin vida el domingo al interior de un vehículo abandonado en un camino de terracería de la Colonia Primera Fracción de Crespo, a espaldas de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra, mientras que otros dos estaban tirados; todos presentaban heridas de bala.

Un día después se localizó el cuerpo de otro estudiantes sobre el mismo camino que conduce a un balneario conocido como "Albercas Don Cruz", ubicado cerca del Libramiento Sur.

El Rector de la ULM, Carlos José Lemus Muñoz Ledo, describió a los estudiantes como jóvenes talentosos que estaban a punto de graduarse.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal dijo que las familias son las que han ayudado a que el consumo de droga no se extienda masivamente en el País.

"El ejemplo este del consumo de droga, ¿es el Gobierno el que ha mantenido a raya lo del consumo masivo de droga en México? No. ¿Son las organizaciones sociales? No. Las culturas en nuestras familias, nuestros pueblos, porque existen esos valores, se mantienen y eso hay que conservarlo, no olvidar, porque imagínense si a nosotros nos azota una pandemia de consumo de droga en nuestros jóvenes, cómo le hacemos", comentó el Presidente.