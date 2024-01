Destruye crimen 114 cámaras de seguridad en Culiacán

CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia de prensa, el Gobernador Rubén Rocha afirmó que los ataques se reactivaron desde anoche, por lo que la cifra de aparatos dañados de manera intencional y planeada subió a 114.

"114 cámaras en dos sesiones, 31 y día primero, y a las claras fueron hechos concertados. Está entre 11:54, 11:58, 12:03, es decir; hubo como una concertación y estuvo ocurriendo en norte y sur de la ciudad, sobre todo. No podemos decir 'es que alguien ya andaba muy borracho'", explicó.

"En realidad son hechos premeditados que provocan mayor alarma y bueno, es muy complicado si ya hablamos que se dispararon al aire, hablamos de que tenían armas en la calle".

El Mandatario estatal morenista dijo que estas acciones no requirieron de una gran movilización del crimen, sino que se logró por la amplia distribución de hombres armados en el territorio.

"Se dice 'pero no se vio mucho operativo moviéndose', no, porque estos señores tienen gente en todas partes. Hay alguna cámara que de adentro de la casa alguien disparó, no sabemos, pero se tiene esa presunción; o tiraron de un carro o estaban cerca de la cámara. Lo que quiere decir que no necesitaron movimientos", expresó.

"No fue un operativo, porque al ser un operativo, hubiera habido manera de que las fuerzas del orden hubieran interceptado ese operativo".

Periodistas puntualizaron que en redes sociales se denunció que malhechores a bordo de motocicletas circularon por las calles para dañar las cámaras, ante lo cual Rocha hizo algunas precisiones.

"Lo que pasa es que hubieron modalidades diversas, pero sí fue un operativo entre ellos, de arriba de un carro, de arriba de una moto o de su casa. Les quedaba cerca y les dieron el encargo, pues porque deben ser parte del mismo gremio de delincuencia. Luego este lo repitieron el día 31", comentó.

Preguntaron a Rocha sobre un video que circula en el que se ve que una patrulla llegó en el momento en que hombres armados disparaban a cámaras y los efectivos de seguridad no actuaron.

El Gobernador mencionó que eso no se comentó en la mesa de seguridad, pero que tampoco es improbable en Sinaloa.

"No lo descarto, acuérdense cuando aquella patrulla hace años donde el policía le prestó su arma para que disparara. Lamentablemente eso también puede ocurrir. No vamos a desconocer eso, pero lo vamos a ver", sostuvo.

Inicialmente Víctor Cisneros Díaz, encargado del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) informó que los hechos no se reportaron en otros municipios, pero hoy Rocha reportó que sí hubo, aunque no detalló.

Las cámaras no tienen seguro, pero el Gobernador dio instrucciones para que se liciten de inmediato.

Su valor, estimó Rocha, va de los mil 500 a los 4 mil 500 en caso de ser giratorias, por lo que por las 114, el Gobierno estatal deberá pagar entre 171 mil y 513 mil pesos.

Sobre por qué no estaban aseguradas las cámaras, mencionó que probablemente se debe a que las empresas no quieren otorgar seguros.

Las 114 cámaras destruidas representan el 40 por ciento del total de los aparatos instalados en la vía pública en Culiacán.

"(A ver) si hay aseguradoras que se animen", añadió Rocha.

En la conferencia no se reportaron detenidos por estos hechos.