Protestan otra vez por L6 del Metro en Av. Miguel Alemán

MONTERREY, NL

Por cuarta ocasión en dos semanas consecutivas, este viernes el grupo conformado por más de 15 manifestantes arribó alrededor de las 19:00 horas al cruce de las Avenidas Monterrey y Miguel Alemán, con sillas, pancartas y letreros en contra de las Líneas 5 y 6 del Metro.

Cada semáforo en rojo, los asistentes mostraban sus cartelones y al ponerse el semáforo verde liberaban la vialidad.

Minutos más tarde tras repetir la dinámica en diferentes ocasiones, optaron por bloquear también con el semáforo en verde, pero no más de cinco minutos, pues había tránsitos en el lugar.

Alejandra Durán, una de las inconformes, adelantó que todos los viernes seguirán bloqueando el cruce pues pese a la última reunión que tuvieron el pasado miércoles con autoridades estatales, no hay avances en su petición.

"Vamos a seguir todos los viernes a partir de las 7 de la noche hasta que sea escuchada nuestra solicitud", dijo, "las autoridades no dan respuesta, han quedado muchas dudas abiertas y pues seguimos en espera de que nos apoyen con la información".

Los habitantes dijeron ser residentes de la Colonia Linda Vista, Jardines de Linda Vista, La Talaverna, La Lolita y La Purísima.

"El miércoles fuimos, quieren que digamos el porqué pero ellos no mueven nada, ellos están dispuestos en que eso va a ser, es un tema que te causa impotencia porque no ves que te digan que lo van a estudiar para ver la manera de llevarlo a cabo, pero no, simplemente nos dicen que no hay dinero para hacerlo subterráneo", reprochó Silvia González, otra de las manifestantes.