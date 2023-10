Asume Ejército y GN seguridad del puerto de Acapulco

ACAPULCO, México .-El Ejército y la Guardia Nacional asumieron la seguridad del puerto.

Se trata de la primera medida que fue empujada en una reunión de evaluación celebrada a las 15:00 horas.

"A poner orden en las comunicaciones, autos uno por uno, escalonados", ordenó un general a sus coroneles. Además, tropas avanzan en la recolección de cientos de toneladas de escombros en la costera, entre La Diana y la Zona Naval.

El primer Batallón de Ingenieros Militares redobló esfuerzos para abrir caminos.

Unos 2 mil 300 militares que llegaron en apoyo para la implementación del Plan DN-III tienen como tarea abrir camino desde la Autopista del Sol hasta la costera.

Y causa incendio zozobra Un incendio en una plaza comercial, cercana a la glorieta de La Diana, causó miedo entre los habitantes de Acapulco.

La conflagración se avivó dentro de comercios de ropa saqueados. Aunque los bomberos llegaron para atender la emergencia, los vulcanos dejaron consumir el inmueble ante la falta de agua. No se reportaron heridos. "Sólo queremos víveres" Cientos de personas intentan salir de Acapulco por víveres.

En el segundo día de la emergencia, la gente urge comida. "No hay nada, así se lo digo", dijo la señora Patricia, mesera de un hotel. Al corte, las autoridades apuntaron en sus reportes: activar agua, luz, abastecimiento de alimentos y gasolina.

Sin embargo, una más se sumó al registro: la falta de gas. "Yo me quedé sin nada. Y sí, me salí a la rapiña. ¿Qué hago? No tengo para darle de comer a mis hijos... La única agua es la que escurre de la lluvia. Tengan piedad", lloró una mujer con sus hijos en brazos ante la Guardia Nacional.