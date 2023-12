Edy Smol asegura que no cobrará sueldo como vocero de Clara Brugada

CIUDAD DE MÉXICO.- Edgar Smolensky, vocero de campaña de Clara Brugada, aseguró que no cobrará "ni un solo peso" por este nombramiento en el equipo de la precandidata morenista para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pues su único propósito es contribuir a la Cuarta Transformación por el bienestar en México.

Así lo dijo "el gurú de la moda" en entrevista con Canal Once tras ser cuestionado sobre la polémica decisión de saltar a un cargo público sin tener experiencia en el mundo de la política.

"Realmente no hay tal salto. Yo soy ciudadano, amo ser ciudadano, amo ir de la mano con los ciudadanos y creo que todo ser humano que vive en una comunidad nación, estado o municipio, debe estar involucrado con lo que pasa a su alrededor.

"Si alguien dice que necesita un doctorado para poder opinar por su comunidad pues qué equivocados están. Todos tenemos opinión, somos pueblo y todos merecemos dar nuestra opinión argumentada, fundamentada y respetuosa", declaró al respecto.

El influencer aseguró que Clara Brugada tiene identidad, iniciativa, estrategia y "no se la pasa hablando mal de los demás", hecho por el que se enamoró de su proyecto y aceptó ser su vocero de campaña.

Hizo énfasis en que la decisión de incluirse en su equipo no es porque le interese algún cargo público en 2024 sino por iniciativa propia, en favor de los mexicanos, así que no tendrá beneficio económico por su labor, ni aceptará un sueldo.

"No me interesa ningún cargo, mi cargo que debería ser el encargo de todos los ciudadanos. Ver qué podemos hacer cada uno desde nuestras trincheras para abonar al mayor bienestar y vivir en una comunidad plural con mayor armonía, pero entendiéndonos todos y esa será mi bandera hasta el último día que me quede.

"Ningún servicio que yo vaya a dar a la sociedad o a mi comunidad, que venga de la parte pública, va a ser cobrado por mí, ni un peso y a las pruebas me remito porque no es mi ´modus vivendi´ porque yo decidí estudiar otra cosa, hacer otras cosas y dedicarme al sector privado y este es mi ´modus inspirati´ es mi modo de inspiración, que es diferente a mi modo de ganarme la vida", aseguró Smolensky.