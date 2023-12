Buscan traer a México restos de General opositor a Díaz

CIUDAD DE MÉXICO .-La Comisión de Defensa Nacional del Senado aprobó un dictamen que autoriza a 23 elementos del Ejército viajar a Panamá para traer a México los restos mortales del General Catarino Erasmo Garza Rodríguez.

La senadora Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, votó en contra tras contrastar la grave crisis de desaparición de personas que se resiente en México con el motivo del viaje.

"Utilizar a la Comisión Nacional de Búsqueda para este procedimiento es de extrañarse. No se destinan los recursos humanos y económicos suficientes para apoyar las labores de búsqueda en el país, y para colmo, se sabe que el Ejército es responsable en gran parte de estos problemas de desaparición forzada", planteó.

"Resulta inaceptable que se pretenda que los militares realicen labores de búsqueda junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, que debería estar separada del Ejército. El señor Presidente está en todo su derecho en formar una comisión para traer a este personaje de regreso a nuestro país; sin embargo, la forma no es la correcta. No tendría que estar involucrada la Comisión porque debería atender las más de 111 mil personas desaparecidas. Las labores de los militares no tendrían por qué estar vinculados".

Por Morena, Lucía Trasviña tomó la palabra para reprobar el voto en contra que había anunciado MC.

"Como siempre, la derecha golpista se manifiesta en contra de la 4T y en contra de los actos de nobleza que pretender el Presidente de México", dijo.

La figura del mando militar es analizada en un libro que en 2016 publicó López Obrador: "Catarino Erasmo Garza Rodríguez. ¿Revolucionario o bandido?"

Los elementos del Ejército viajarían a Panamá para apoyar a especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en trabajos de excavación arqueológica en la isla Bocas del Toro.

El senador Israel Zamora, del Partido Verde, explicó que Garza Rodríguez fue un General del Ejército que se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz.

"Fue perseguido y precursor de la Revolución Mexicana y fue duramente reprimido por la dictadura porfirista y por lo tanto tuvo que exiliarse en Centroamérica", dijo.

"Creemos nosotros que se amerita un reconocimiento a esta persona, que perdió la vida en una batalla en Bocas del Toro, Panamá, frontera con Costa Rica, y fue echado a una fosa común".

Zamora explicó que el Presidente López Obrador había encargado el desahogo de las labores de búsqueda, exhumación y repatriación del cuerpo del General, que aún no tiene un descanso digno en nuestro país.

Especialistas en búsqueda de personas, los elementos del Ejército viajarían sin armas.

El dictamen será puesto a consideración del Pleno en la sesión agendada para mañana miércoles.