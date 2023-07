Sheinbaum no necesita ayudantes, dice Ebrard a Layda

CIUDAD DE MÉXICO

En conferencia en Querétaro, el ex Canciller llamó a sus críticos a debatir sobre el Plan Ángel, si es que hay algún tema en contra.

Incluso, invitó a su contrincante a presentar su propia propuesta.

"Lo de Layda, yo creo que Claudia no necesita ayudantes, ¿no?, honestamente, si hay un tema respecto al Plan Ángel, habrá que debatirlo, que presente su propuesta", indicó.

Anoche, en su programa Martes del Jaguar, Sansores calificó la presentación del Plan Ángel como un acto de deslealtad al Presidente y aseguró que, con él, Ebrard le está corrigiendo la plana al Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad.

Cuestionado sobre las declaraciones de la Gobernadora, el ex Canciller rechazó que su plan sea una crítica a la política de seguridad del Mandatario federal.

Lo único que plantea, dijo, es que el País ya cuenta con una Guardia Nacional que fue creación del Presidente y que ahora necesita ser dotado de tecnología.

"Yo parto de la afirmación de que si tenemos la Guardia Nacional, que ha sido una creación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora lo que tenemos que hacer es hacerla de tecnología", sostuvo.





Ebrard consideró que Sheinbaum debería estar dispuesta a defender sus ideas propias, ya que en México costó mucho trabajo ganar el derecho a debatir.

Lo anterior luego que la ex Jefa de Gobierno rechazó su invitación para contrastar ideas.

El ex funcionario público incluso ironizó con que su correligionaria no quiere debatir sobre seguridad, pero tampoco sobre otros temas.

"Tenemos que debatir todos los días, no te puedes negar a debatir (...) hay que tener la disposición de defender las ideas propias donde quieran, cuando quieran y con quien lo quiera", afirmó.

Ebrard se dijo dispuesto a debatir también con la panista Xóchitl Gálvez, si es electa candidata del Frente Amplio por México, cuando ella así lo disponga.

No obstante, adelantó que con ella lo que ve es la defensa de las políticas de antaño e incluso calificó como temerario que sea José Ángel Gurría el encargado de elaborar el plan de Gobierno del frente.

"Con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del frente que representa, que yo veo que es mucho reinstalar o defender políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí, con respeto, considerando que es una dama, igual que es lo es Claudia, y no pretendo hacer y nunca he hecho yo debates destructivos, sí firmes", advirtió.

Informó que este miércoles enviará a la Comisión encargada de desarrollar el plan de Gobierno de Morena para el periodo 2024-2030 su Plan Ángel, con el objetivo de que ésta conozca de qué se trata, porque existen compañeros y compañeras que no comprenden lo que es.

Cuestionado sobre las críticas de Ricardo Monreal, quien ayer se quejó de que sus contrincantes no han retirado sus espectaculares pese al llamado del Presidente, reiteró que en lo que a él respecta éstos no fueron pagados por él.

No obstante, hizo un llamado a la editorial que público su libro "El Camino de México" a bajarlos, a pesar de que ésta se deslindó de esos espacios publicitarios.

"En el caso de los espectaculares estoy de acuerdo (que sean retirados), en el caso de nosotros, los espectaculares que vas a ver son del libro que hice en el mes de marzo, yo no los he mandado a poner, pero sí hago un exhorto a que librerías y promotores los bajen, no tengo problema con eso".