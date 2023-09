Realiza INM operativos de ´disuasión y rescate´

"No hay nada de eso", respondió ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestionó sobre los operativos de "disuasión y rescate" que el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó haber iniciado desde el miércoles en las rutas de trenes hacia el norte del país.

"Ayer se anunció que se desplegarán agentes del INM sobre todo en la ruta del tren ¿Se trata de redadas para detenerlos? ¿Se sumarán las Fuerzas Armadas? ¿Quiénes participarán?, se le cuestionó.

"No, no, no hay nada de eso, no hay ese acuerdo, no sé de dónde salió", respondió el Presidente.

-Lo anunció Migración, que se hará un despliegue, se le indicó en Palacio Nacional.

"Ah, sí", dijo López Obrador como enterándose del acuerdo.

El miércoles, luego de que 60 trenes de Ferromex pararon operaciones por las olas migrantes que buscan llegar al norte, el INM informó en un comunicado el reforzamiento de su presencia en vías de tren.

Incluso, precisó que el despliegue tenía prioridad en los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua.

"El Instituto desplegará más personal en la ruta del tren que pasa por (dichos) estados. Disuasión y rescate, puntos centrales en las acciones del INM y Ferromex a favor de los migrantes", apuntó el INM.

A pregunta expresa, López Obrador defendió de nuevo la política migratoria mexicana.

-México ¿qué le puede ofrecer a los migrantes?

"Protección, cuidado, se les ofrece, por ejemplo, trabajo, pero ellos ya vienen, desde que salen, con un propósito, llegar a Estados Unidos. Tenemos opciones para que puedan trabajar en Sembrando Vida, en todos los programas, pero es muy difícil, se quedan muy pocos".

ONU Y EU NO AYUDAN