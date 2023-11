Recibir a Sheinbaum en Palacio no afecta equidad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que recibió a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para hablar de cuestiones personales y descartó que afecte la equidad en la contienda electoral.

"Vino, tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas. Cómo le ha ido, somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco", dijo en conferencia mañanera.

"No, no, para nada (afecta la equidad)".

"Es que incluso nuestros adversarios nos vinculan, me atacan a mi y la atacan a ella, no tiene por qué sentirse que estamos separados, no, los adversarios van en contra mía porque también con eso la perjudican a ella o van en contra de ella y buscando perjudicarme a mi. Es la gente la que va a decidir".

SIN HABLAR DE EBRARD

El Mandatario descartó que hayan hablado sobre Marcelo Ebrard o sobre el proceso electoral rumbo a 2024.

"No no no, yo ya de eso no hablo (de Ebrard), es que ella es la dirigente del movimiento", expresó.

"Es una visita que no tiene nada que ver, aún cuando se de aquí, no es sobre cuestiones partidistas, no me estoy pronunciando en favor de que la gente vote por ella, eso no lo voy a hacer, pero si es mi amiga e integrante del movimiento al que pertenezco".

López Obrador dijo que la recibirá cuando quiera ir, a menos que se lo prohiban las autoridades electorales.

"Si me pidieran que yo no reciba a nadie, pues también lo cumplo", apuntó.

"Claudia es muy inteligente, es honesta, tenemos relaciones de amistad de años, ya les conté de cuando la conocí en el 2000, hace 23 años".

"La estimo muchísimo, y de qué estuvimos hablando de nuestra situación familiar, me preguntó dónde estaba Beatriz, andaba en un cantando por la lectura en Mazatlán () y también de los achaques, ya les había dicho que estoy malo del carcañán".

Agregó que Sheinbaum le dijo que le enviará su documental.