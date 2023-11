AMLO afirma que ya no hay empresas factureras

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya no hay empresas que emiten facturas de operaciones ficticias, simuladas o inexistentes, conocidas como "factureras", las cuales, acusó, en sexenios pasados era toda una mafia.

En Palacio Nacional, el mandatario federal reconoció que deben de existir algunas pero "es la excepción, no la regla".

"Ya no hay las factureras. Deben de haber, hay algunos que todavía engañan, pero es la excepción, no la regla.

"Es que en los gobiernos anteriores todo eran facturas falsas, era una plaga, más que nada, una mafia de factureros para evadir la responsabilidad de contribuir, no vamos a hablar de impuestos sino de contribuciones. Ahora no, ahora no hay esos privilegios y repito, le tenemos que agradecer a los grande contribuyentes porque está cumpliendo con su responsabilidad.

CONFERENCIA MAÑANERA

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que son pocos los casos en donde hay "resistencias".