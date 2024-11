Despenalización del aborto en la Ciudad de México entra en pausa

Por: Agencia Reforma

Noviembre 07, 2024 - 01:00 p.m.

La despenalización total del aborto en la Ciudad de México entró en pausa.

Luego que la discusión del dictamen de despenalización ya aprobado en comisiones se retiró de la orden del día a discutir en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, legisladoras confirmaron que no hay fecha estimada para retomar el tema.

Mientras mujeres se manifestaban al exterior del recinto de Donceles para exigir que se elimine el aborto como delito después de las 12 semanas, al interior, diputadas, junto a representantes de organizaciones feministas, reprocharon que opositores a la despenalización total han difundido mentiras y las han agredido.

Además de que enfatizaron en que buscarán la aprobación final en el Pleno.

"No para aquí la lucha, más bien yo creo que vamos a intensificar nuestras acciones justo para que sea pronto esa aprobación de la ley", dijo una de las activistas a las manifestantes al anunciar la pausa del proceso.

María Antonieta Alcalde, directora de Ipas Latinoamérica y el Caribe, destacó que las diputadas aseguraron la intención de continuar con el tema para lograr la aprobación final.

"Es un tema de justicia social. Ninguna persona debería ser criminalizado. Las personas que son criminalizadas son aquellas que ya son muy vulnerables", dijo.

Las activistas confían en que sea pronto la despenalización total.

Sin embargo, la diputada Xóchitl Bravo minimizó la suspensión del proceso, pues señaló que realizarán foros y pláticas con médicos, mujeres, estudiantes, activistas, poblaciones diversas y con especialistas sobre el tema.

Asimismo, dijo que no podía prometer fechas para avanzar en el proceso de despenalización.

"No pasa nada antes o el después, lo importante es que pase; hoy tenemos un dictamen", comentó la morenista.

"No puedo darles un tiempo porque también sería mentir y eso no lo podemos hacer, hay que esperar. No importa el tiempo, ya esperamos muchos años".

¿Es una promesa a las colectivas?, se le preguntó sobre el objetivo de despenalización total después de las 12 semanas que la ley ya permite en CDMX.

"No es una promesa porque nosotros no prometemos, porque es un trabajo conjunto entre las mujeres, las colectivas y las legisladoras, que además somos mujeres y madres", mencionó.

La legisladora morenista Cecilia Badillo acusó que han recibido amenazas, acoso y que se generó lo que llamó una campaña de mentiras y desinformación por el tema.

"Esta es la manera en que opera Acción Nacional", señaló.





Rechaza PAN campaña en contra

La diputada del PAN, América Rangel, rechazó que se realice alguna campaña en contra del tema.

Dijo que su bancada se opone porque busca proteger la vida y la salud de la mujer al permitirse abortar en etapas más avanzadas.

Consideró que ya está regulada la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas y que la discusión del dictamen aprobado en comisiones fue desaseada.

"Si ya hay una normatividad, ¿a dónde quieren llevar a la sociedad mexicana? Y esto lo van a querer replicar en otros estados", manifestó.

Señaló que la presión social, de organizaciones provida, de la Iglesia y de integrantes de Morena hicieron que se pausara la discusión final del dictamen aprobado.

Recalcó que los diálogos que ahora se buscarán con médicos y grupos diversos eran necesarios antes de la discusión del dictamen.

"Yo sí creo que legislaron con las patas, se molestaron mucho pero no hay otra manera de hablar este tema, ni si quiera hubo foros, ni mesas, ni consenso, ni nada y ahorita bueno quieren argumentar esa lucha feminista que tanto pelean y que luchan por la mujer y sus derechos la hubieran cuidado desde el mismo proceso y el consenso también al interior del Congreso y con la sociedad en general".