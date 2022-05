'Desaparecidos son de todos'

El razonamiento inicial de Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, fue que Debanhi buscaba una zona de protección. Fue al punto iluminado, dice, como cualquier mujer lo haría en la noche en busca de protección.

Quintana acudió al tramo de la carretera en Escobedo, Nuevo León, como parte de su trabajo: la búsqueda de una joven desaparecida. Estaba con el padre de Debanhi, Mario Escobar, cuando recibieron una llamada de personal de la Fiscalía estatal informando que había un hallazgo en esa zona. Pero no obstante ser la máxima autoridad federal en la búsqueda de personas, a Karla no la dejaron pasar al sitio donde fue ubicado el cuerpo.

"El caso ejemplifica la falta de coordinación. No es una discusión teórica, tiene efectos fatales. El no compartir información, ya el padre lo ha dicho públicamente, a él no se le dio acceso al expediente siendo él quien estaba aportando. Pero aún cuando no la hubiera aportado, él tiene derecho, como familia de Debanhi, de tener acceso al expediente. No lo tuvo hasta el día que yo había llegado, el día 13".

"La Comisión estatal de búsqueda no había tenido acceso al expediente hasta un día antes. Entonces, cómo puedes buscar de manera coordinada si no tienes acceso a las sábanas de llamadas, a las geolocalizaciones, las entrevistas que ya había hecho la Fiscalía, a los videos", lamenta.

"¿Qué es lo que sucede?

Pues que hay horas y minutos, segundos valiosísimos que se pierden para encontrar a las personas con vida. El principio fundamental es la búsqueda en vida, pero incluso si la persona está sin vida, entre más rápido se le encuentre también tendremos más información sobre qué fue lo que le pasó. Entonces, no compartir información, no sólo en el caso de Debanhi, es algo que se repite en la búsqueda de mujeres, niños, hombres, migrantes, pues tiene consecuencias fatales".

¿En el caso de Debanhi, cuándo llegó la Comisión Nacional De Búsqueda?

El jueves, el día del hallazgo. Teníamos una reunión esa tarde con las autoridades estatales. Un grupo de la Comisión Nacional llegó a la zona donde se juntaban todos los voluntarios, y las autoridades, a empezar la búsqueda todos los días. Yo estuve platicando con los padres de Debanhi, ahí nos sumamos a una búsqueda que ya tenían planeada para ese día. Ahí el padre y la madre de Debanhi solicitando que la Comisión Nacional se sume a la búsqueda.

Incluso, en la tarde, personal de la Comisión acompañó a los padres a la Fiscalía a estar revisando expedientes y videos, mientras otra parte, encabezada por mí, estábamos en reunión con el Gobierno de Nuevo León. Una vez que iba terminando esa reunión, me informan que llegaron a la Fiscalía don Mario y doña Dolores para informarles que tenían que acompañar al personal a un lugar, porque había un hallazgo.

¿Estuviste en el lugar donde Debanhi estuvo la última vez?

Estuvimos en el motel, no tuvimos acceso al lugar del hallazgo, no se nos permitió pasar.

¿Quién no les permitió pasar?

La Fiscalía estatal no permitió pasar ni a la Comisión Nacional de Búsqueda ni a la familia; había un cordón amarillo, el primer cordón de prensa. Estábamos en un segundo cordón, en el patio del motel, pero no estábamos en donde se estaban haciendo los trabajos de recuperación del cuerpo.

En ese momento, ni la familia de Debanhi ni la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo acceso a la cisterna donde habría sido hallada. Tampoco tuvimos acceso a ver el cuerpo. Es un derecho de las familias; nosotros solicitamos que una vez que fuera extraído se les mostrara, era una solicitud de ellos, y no se les permitió. Se embaló el cuerpo y se les mostraron fotos.

Estás diciendo que a una instancia federal, a la más importante que está en la búsqueda de desaparecidos del país, no le permitieron... Así es. Es algo que suele suceder con las Fiscalías, y es algo que tenemos que discutir, ¿por qué se seccionan este tipo de hallazgos? El pretexto que ponen es que es una investigación y puede haber contaminación. No sólo somos una instancia federal, somos una instancia de búsqueda, además, somos una instancia que tiene personal forense especializado. En ese momento tenía una antropóloga física que estaba presente y tampoco se permitió tener acceso.

La desaparición de Debanhi no es una desaparición aislada en Nuevo León, como no es una desaparición aislada lo que sucede en el Estado de México, y en cualquier parte del país. Hay un contexto específico regional y si no aprendemos a investigar, a buscar, a identificar de manera contextual, global, integral, no vamos a poder dar una respuesta a estas crisis paralelas.

Quintana refiere que la indignación social crece frente a estas ineficiencias y conflictos institucionales. Y apunta también a la estigmatización de las víctimas.

"Hay una estigmatización para las personas desaparecidas en general y para las mujeres en particular. Lo que escuchamos no sólo de funcionarios, sino de muchas personas: 'en algo andaba', 'por algo pasan las cosas'. Sí hay una estigmatización y victimización hacia las personas desaparecidas que fortalece la impunidad".

"El caso de Debanhi muestra una indignación que debería ser en todos los demás casos, no es un caso diferente, ni el caso de Nuevo León es diferente a lo que pasa en otras partes del país. Es una responsabilidad de todos los desaparecidos y no es un tema ni poético ni retórico, los desaparecidos son de todos".

México tiene 99 mil 490 personas reportadas como desaparecidas. Una de cada cuatro son mujeres.

"Más de 24 mil 600 mujeres reportadas como desaparecidas, la mayoría de ellas adolescentes entre 14 y 19 años. Hay que decir que, en general, en el país está desapareciendo la juventud, los hombres entre los 20 y 30 años es el grupo más afectado en desaparición, las mujeres entre los 14 y los 25 años, pero principalmente entre los 14 y los 18 años", expone.

Se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, ¿qué significa esto?

Es un paso muy importante. Su función será identificar los cuerpos no identificados que ya pasaron por Fiscalías. Hay que recordar que quien identifica son mayoritariamente las Fiscalías; cuando no son identificados, casi siempre los mandan a una fosa común. Nosotros vamos a ir por los cuerpos que están en las fosas. Si tenemos 99 mil reportadas como desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar, existen fuertes posibilidades de que varias de las personas que estamos buscando estén ahí.

¿Cuál es la diferencia de lo que han estado trabajando con falta de recursos? Hay que decirlo, a las Fiscalías también les faltan recursos... Nosotros vamos a implementar un enfoque masivo, eso no existe en ningún país direccionado a la búsqueda de personas desaparecidas. Vamos a sacar los cuerpos, vamos a volver a tomar muestras, vamos a hacer tomas de muestras de familiares en todo el país, por grupos familiares.

Porque lo que sucede hoy es que la madre da la muestra genética en Tamaulipas, el papá en Nuevo León, el hijo en otro lado; entonces, las muestras están perdidas, no se comparten. Hemos tenido casos de cuerpos que llevan 10 años en fosa común cuando la información genética estaba desde hace 10 años, y un simple cruce nos va a dar esa respuesta.

El Centro podrá pedir información forense a las Fiscalías. ¿La Fiscalía que se niegue a dar información estará desacatando la ley? Ninguna Fiscalía estará obligada. Eso hasta que no tengamos una discusión constitucional del artículo 21.

La forma en la que trabajará el Centro es con las Fiscalías que quieran trabajar. En Coahuila se han recuperado más de 750 cuerpos en un año, y ya empieza haber coincidencias con la toma de muestras de las familias. Tenemos que empezar a replicarlo en todo el país.