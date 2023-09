AMLO desaíra en eventos a representantes del PJ y Legislativo

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este 13 de septiembre el 176 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, sin la presencia de las presidentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña; de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra; y del Senado, Ana Lilia Rivera.

Además, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador descartó invitar a integrantes del Poder Judicial al Grito de Independencia en el Zócalo, como alguna vez lo hizo con el ministro Arturo Zaldívar cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

"No, no, no, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes.

"Es que ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público, con el Poder Judicial", expresó el Presidente.

La priista Marcela Guerra lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no la haya invitado a la conmemoración del 176 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL, detalló que en una soberanía existen tres poderes, por lo que el Primer Mandatario debió ser invitada.

"No nos invitó, no tengo ninguna opinión, el Presidente ya demostró que no cree en las instituciones y bueno nosotros seguimos trabajando", declaró.