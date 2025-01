Advierte gobernadora que Chihuahua no será albergue

Por: Agencia Reforma

Enero 17, 2025 -

Chihuahua, Chihuahua.- De ocurrir una deportación masiva de migrantes a partir del 20 de enero con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, el estado de Chihuahua no se convertirá en un albergue, sino que se dará atención a la población retornada y se ayudará para que regrese a sus lugares de origen, aseguró ayer la Gobernadora de esa entidad Maru Campos.

Entrevistada en el marco del Encuentro Nacional Municipal, la Mandataria informó que en su estado se instalarán alrededor de 25 centros de procesamiento desde donde se enviará a los deportados, nacionales o extranjeros, a las localidades de donde partieron.

"A todos los migrantes, lo sabemos como gobierno humanista, tenemos que respetar su dignidad y tenemos que respetar su persona, pero bueno, nuestros estados o el estado de Chihuahua no es un albergue para los migrantes", señaló.

En estos centros de procesamiento, explicó, se les recibirá, se les identificará, se le otorgará la ayuda que necesiten y serán transportados hacia sus destinos dentro del país.

El objetivo, señaló, es que cuando mucho permanezcan en estos centros alrededor de una semana.

"No son albergues, son centros de procesamiento, vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen, a procesarlos, a tomar sus datos y a guiarlos a que regresen otra vez a su estado y su municipio. Si les llamamos albergues, pues bueno, ahí pueden permanecer, no, no van a permanecer, por lo menos en el Estado de Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes", enfatizó.

Por su parte, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que en su entidad existen alrededor de 140 albergues y se habilitarán otros tres más de forma conjunta entre estado y federación.

"Nosotros siempre hemos tenido migrantes, tenemos tres años trabajando en la agenda y más de 140 albergues y refugios, puedo decirte que estamos listos para cualquier eventualidad y que vamos a trabajar con Segob para que cualquiera que sea el caso el tema de los repatriados van a ser bienvenidos y eso no va a trastocar la economía y la seguridad de Nuevo León", aseguró.

La Mandataria del Estado de México, Delfina Gómez, informó que ya solicitaron que se haga una previsión de cuántos mexiquenses podrían ser retornados para considerar cuántos albergues necesitan habilitar.

"Hasta donde tenemos el corte, hay cinco albergues que ya funcionan de hecho, pero queremos poner otros. Sin embargo, en esta semana quedamos de que nos van a dar precisamente la cantidad de migrantes que podríamos tener", dijo.

El Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, indicó que en su caso están a la espera de las directrices que marque el Gobierno Federal para coordinar una respuesta.

"Ya hemos tenido la experiencia del Presidente Trump, es decir, me tocó también gobernar la Ciudad de Monterrey cuando el

Presidente Trump era Presidente de Estados Unidos, entonces, ya más o menos tenemos una experiencia, vamos a esperar las determinaciones del Gobierno Federal en este sentido porque es una problemática nacional que se pudiera presentar", señaló.