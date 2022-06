Denuncian trabajo infantil

Alrededor de dos millones de niños y niñas trabajan en labores peligrosas y no permitidas en México.

Se les encuentra en expendios de bebidas embriagantes, cantinas, centros de vicio, en servicios personales y de vigilancia, en la producción de alimentos en el campo o actividades que afectan su salud, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según las últimas cifras sobre trabajo infantil, que datan de 2019, de los 28.5 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en el país, 2.2 millones trabajaron.

De esta cantidad, 93.8 por ciento, esto es, 2 millones, laboró en ocupaciones no permitidas, en su mayoría fueron hombres, según las cifras de Inegi que retomó con motivo de que el 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

De la población que laboró en alguna actividad no permitida, 55.9 por ciento lo hizo en ocupaciones peligrosas y 44.1 por ciento tenía menos de 15 años, que es la edad mínima permitida para trabajar en México.

Casi la tercera parte de los menores que laboraron en una actividad no permitida, lo hicieron en el sector agropecuario y otra parte en el de servicios.

En el Valle de San Quintín, en Baja California, por ejemplo, se encuentran trabajando niños en el campo, a pesar de que el gobierno ha tomado iniciativas para erradicar estas prácticas.

"En el Valle de San Quintín hay muchos niños trabajando, hay mucha informalidad. Para contratar a las personas no se les pide ningún documento, solo se les emplea por día, no hay contratación y no existe manera de comprobar si son menores de edad o no.

Señalado por los EU

México fue señalado por Estados Unidos como uno de los países donde se producen alimentos con mano de obra infantil, como frijoles verdes, café, pepinos, berenjenas, melón, cebolla, caña de azúcar y tabaco.

Pero no solo eso, también hay productos elaborados con trabajo forzoso como chile y tomate.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, reflejó que 43.5 por ciento de los niños y niñas que trabajaron en actividades no permitidas aportó recursos a su hogar; otro 29.2 por ciento no recibe ingresos y 27.3 por ciento no aporta al hogar.