Pacientes del ISSEMYM denuncian suspensión de cirugías

Por lo que la diputada Azucena Cisneros exigió que la Secretaría de Finanzas "responda por estas graves omisiones que podrían poner en riesgo la vida de las y los trabajadores mexiquenses".

En diversos hospitales del ISSEMYM a los pacientes se les informó que algunas cirugías habían sido suspendidas y debían esperar a su reprogramación una vez que inicie el nuevo gobierno.

Personal denunció que una empresa que renta equipo médico optó por retirarlo de las unidades hospitalarias por falta de pago, en el último mes de la actual administración estatal.

Personal médico del ISSEMYM ha informado a varios pacientes que algunas cirugías programadas en agosto y septiembre habían sido canceladas, algunas con tiempo de espera de más de dos meses, y les indican que deberán esperar otro periodo similar una vez que inicie el nuevo gobierno estatal, indicó la diputada.

"Es inaceptable que haya tanta indolencia en el gobierno saliente, que se tomen estas decisiones, que no haya presupuesto para cirugías, cuando desde la Legislatura local aprobamos un techo presupuestal que programó la Secretaría de Finanzas para todo el año, así que no es posible que ahora digan que no hay recurso y no paguen a empresas responsables de equipos médicos", aseveró Azucena Cisneros.