Minimiza CSP denuncia en su contra por choque en el Metro

Luego de la denuncia que se presentó ante la FGJ tras el choque de dos trenes en la Línea 3 del Metro en el que murió Yaretzi, una joven de 18 años de edad, y lesionó a más de 100 personas, Sheinbaum acusó que hay un interés político tras ello ya que dijo, son "momentos electorales".

"No (preocupa), es parte de una campaña, son momentos electorales. Pero, sí repito, no quiere a México, olvidemos no quiere a México quien hace uso político de una tragedia, lo que quieren es una noticia de ocho columnas, no quieren ayudar a resolver problemas, y eso la ciudadanía lo sabe. Entonces, esa es mi opinión", dijo este martes al reanudar sus giras en la Capital, en eventos masivos con simpatizantes.