Llama Velasco a 'corcholatas' dejar lloriqueos

Tampico, México

Velasco encabezó hoy la asamblea informativa en el salón de un céntrico hotel de Tampico.

El ex Gobernador de Chiapas, en entrevista, lanzó en Tamaulipas el llamado a excluir la polarización del proceso interno de Morena-PT-PVEM para elegir el candidato presidencial del 2024, del que es uno de los participantes.

Antes dijo que siempre se ha pronunciado por los gobiernos de coalición.

"Pero de manera particular me dirijo a mis compañeros que están participando en la interna, en la encuesta de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, a que dejen a un lado las quejas internas, que entendamos que la lucha no es entre nosotros y que debemos de trabajar para salir fortalecidos de este proceso para ganar el 2024, que es la prioridad", externó.

"Sí es muy importante que todos los que estamos participando respetemos los acuerdos a los que nos comprometemos en el momento que nos registramos".

"Y es muy importante que ya se dejen de quejas y lloriqueos, lo más importante es defender el proyecto por encima de la polarización", agregó.

Sin embargo, al ser cuestionado por los nombres de los que acusó de "lloriquear", eludió dar más detalles.

"Bueno, pues ustedes están al pendiente y saben quién", afirmó.

Asimismo, exhortó a los contendientes a que realicen planteamientos serios.

"Que no se vuelva esto un circo de ocurrencias y de provocaciones", criticó.

El chiapaneco descartó que vaya a declinar por alguna de las "corcholatas" o que se vaya a "bajar" de la contienda antes de que finalice.

"Nosotros vamos pa' delante, nosotros a lo largo de nuestra vida hemos estado siempre dispuestos a enfrentar retos", subrayó.

Aunque dijo que fue el último en incorporarse a la contienda interna de la coalición, aseguró que es quien más ha subido en las preferencias, pese a que no realizó años de campaña, como algunos de los participantes.

También descartó que participe en la interna de "relleno".

"No. Nosotros estamos creciendo, somos los que más hemos venido creciendo, representamos la única candidatura que impulsa la renovación generacional que tiene una agenda 'verde' y mientras otros ya se estancaron o vienen a la baja, nosotros venimos creciendo", afirmó.

A la fecha, precisó que ha recorrido aproximadamente 30 estados del país donde ha realizado las asambleas informativas.

El próximo 6 de septiembre, día en que Morena elija a su candidato presidencial, dijo que respetará el resultado.

"Nosotros vamos a respetar el resultado de quien salga electo en la encuesta y vamos a ir todos juntos después del seis de septiembre", mencionó.