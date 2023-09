Defiende AMLO a Omar García Harfuch sobre caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el ex secretario de Seguridad, Omar García Harfuch -ex coordinador de la Policía Federal en Guerrero en 2014-, no participó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"En la investigación aparece que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron y a eso se refería Encinas, que en una o dos estuvo Harfuch, ex jefe de seguridad pública.

Entonces cuando le preguntan a Alejandro Encinas si había participado Harfuch, el dijo que si porque es cierto, pero es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador acusó que como estamos en temporada electoral ya todo es noticia con esos propósitos.

"Hay que aclarar las cosas, no mentir, ni usar estar cosas para perjudicar a adversarios, competidores u otros candidatos".

AMLO pide no utilizar desaparición de los 43 normalistas con fines "politiqueros"

Llamó a no utilizar la desaparición de los 43 normalistas con fines politiqueros.

Dejó en claro que su gobierno lleva a cabo una investigación a fondo para saber qué pasó con los estudiantes.

Ayer miércoles, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, respondió un cuestionario de 100 preguntas a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), en el que señaló que una junta de autoridades construyó la llamada verdad histórica.

En el segundo informe, se plasmó que el grupo estaba integrado por el expresidente Enrique Peña Nieto y los exsecretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz; el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam; el extitular del Cisen, Eugenio Ímaz, y Omar García Harfuch, excoordinador de la Policía Federal en Guerrero, —todos identificados por un solo nombre o apellido acompañados de una "N"— y quienes en reuniones en Los Pinos, el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, y en las oficinas de la PGR "condujeron la versión final de la verdad histórica", que establece que los normalistas fueron secuestrados y asesinados y se incineraron sus restos en el basurero de Cocula.