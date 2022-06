Dedica Layda Sansores corona fúnebre a 'Alito'

"No me digan que esas golondrinas se las trajeron a la rata, no por favor, pero bueno para que vean que somos generosos, aquí lo tenemos, su foto, la corona de flores, porque yo les dije cuando los estuve acompañando en Hidalgo 'no se preocupen, en Campeche cavó su tumba, en Hidalgo es el entierro y yo pongo la corona', y les cumplí para que no diga que no lo despedimos", dijo la Gobernadora.

"Este es un momento muy fuerte para él, es la derrota, es el fracaso, todavía hoy vi algunos comentarios que hace que dice que 'ganamos, ganamos', 'perdieron, perdieron los morenistas porque sólo ganaron cuatro de seis', quien en dos años ha perdido 11 gubernaturas".

Al respecto, el líder del Revolucionario Institucional dijo en entrevista que dicha acción constituía una amenaza de muerte.

"No es que seamos ingenuos que el Gobierno de la República no esté enterado de lo que hace una Gobernadora todas las semanas, difamando, y que avale una amenaza de muerte", expresó Moreno con la periodista Carmen Aristegui.

"No me van a doblar", continúo acerca de las amenazas que presuntamente recibió por no votar a favor de la reforma eléctrica.

El partido Morena obtuvo el triunfo en las Gubernaturas de Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas.

Mientras que la alianza Va por México (PRI-PAN-PRD) ganó únicamente en Durango y en Aguascalientes.