Nunca tuve evidencia contra García Luna.- Calderón

Tras sentencia contra García Luna, el ex Presidente Felipe Calderón afirmó que nunca tuvo 'evidencia verificable' que involucrara a su ex secretario con actividades ilícitas.

En un texto que compartió en sus redes sociales, el ex Mandatario también negó haber tenido acceso a las evidencias y testimonios mostrados durante el juicio contra el ex funcionario, no obstante, afirmó que es partidario de quien incumpla la ley "debe asumir las consecuencias".

"1) Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia, mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él.

"2) No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos".

Durante el juicio contra García Luna, el juez Brian Cogan dijo que el ex Secretario de Seguridad tenía una "doble vida", una como funcionario entregado a la vida pública y otra en la que colaboraba con el narcotráfico.

"El Chapo Guzmán no existiría si no fuera por García Luna", dijo el juez.