Seguirá debate de avistamientos, dice diputado morenista

CIUDAD DE MÉXICO

La audiencia de hace dos días se llevó a cabo con diversos expertos y estudiosos del tema FANI y el periodista y ufólogo Jaime Maussan aseguró que tales restos fueron hallados en Perú, que la UNAM hizo pruebas de carbono 14 y que tendrían mil años de antigüedad.

Sin embargo, la Fiscalía de Perú acusó que se presentaron en la Cámara de Diputados mexicana figuras de plástico, de manufactura reciente y que simulaban tener piel, entre otras observaciones.

La UNAM respondió que no le constaba que las pruebas realizadas correspondieran a los presuntos seres que se mostraron en el foro.

Sobre un posible fraude, Gutiérrez Luna dijo que actuó de buena fe al organizar el foro y que quedará en quienes pretendieron demostrar la veracidad de lo expuesto.

"Se argumentó en el foro que había estudios que demostraban que no eran humanos y yo no he visto otros estudios que digan que no son seres terrestres. Está la polémica, pero no le resta seriedad al tema. Se actuó de buena fe al recibir a todos los que querían participar" dijo.





"Todo lo que se dijo en la audiencia no se contamina. Se busca la posibilidad de hacer una reforma, no creo que tenga mucha trascendencia (la presentación de los presuntos seres no humanos) y se concluya que no sirvió el evento".

El ex Presidente de la Cámara de Diputados resaltó que la audiencia pública sobre el FANI generó mucho interés, pues la transmisión en línea tuvo más de 30 mil vistas.

Uno de los objetivos, explicó, es considerar una reforma que reconozca el tema y que sirva de alerta para pilotos y controladores aéreos, a fin de que sepan qué hacer cuando estén ante un posible fenómeno aéreo anómalo no identificado.

"Nunca he tenido una experiencia de ese tipo y entonces es una posibilidad, sí creo que es necesario legislar", declaró en entrevista.

Sobre si el Gobierno reconocería la existencia de los FANI y si aceptaría legislar, Gutiérrez Luna recordó que ya el Servicio Aéreo Mexicano ha dado a conocer archivos de pilotos y controladores cuando han estado ante objetos no identificados.

"Hay archivos sobre ello, lo que es un comienzo", remarcó.

Gutiérrez Luna detalló que los diputados no han llegado al momento de discutir qué redacción podrían tener en la ley, pero sigue el intercambio de opiniones.

En tanto, dijo, es posible que en el Senado se lleve a cabo un foro similar, debido al interés que despertó la audiencia realizada en San Lázaro.

"Ya lo dije, la Cámara de Diputados es la casa del pueblo y se pueden llegar a presentar muchos temas y éste despertó interés", manifestó.

"Respeto la opinión de todos, la verdad es que quienes no tienen la convicción sobre los fenómenos anómalos, es respetable, pero hubo mucho interés y hubo polémica".