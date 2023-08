Niegan exista denuncia de desaparición de hermanos en Lagos de Moreno

GUADALAJARA, Jalisco

A lo largo de este domingo, medios locales de aquel Municipio dieron a conocer el caso de los hermanos Macías Noriega: Miguel, de 19 años; Armando, de 20; Melissa, de 22; Ricardo, de 23; Y Ángel, de 25.

Sus familiares les hicieron saber que salieron de la comunidad San Isidro, el sábado por la tarde, y no llegaron a su destino en el poblado de El Puesto.

No obstante, el Alcalde Tecutli Gómez aseguró que no existe reporte, y los policías municipales no consiguieron rastrear a la familia en cinco diferentes colonias y comunidades.

"Sobre el reporte generado en redes sociales aclaramos lo siguiente: NO existe reporte alguno en ninguna institución de seguridad del Estado, ni al 911, de que la información que circuló en redes sea real.

"En las labores de atención, la Policía Municipal Lagos de Moreno realizó un rastreo en la zona urbana y rural en 5 diferentes colonias y comunidades de donde se decía presuntamente son vecinos, pero nadie los identifica. Por lo tanto, negamos que exista una desaparición con estas características como se ha informado", comunicó el Alcalde.

Por su parte, la Fiscalía informó que no tiene registro ni de denuncia ni de reporte al número de emergencias 911.

"En coordinación con la Policía municipal de Lagos de Moreno se rastreó la zona donde supuestamente desaparecieron los jóvenes, pero nadie los identificó", externó la Fiscalía de Jalisco.