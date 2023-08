Indígenas de Chiapas queman nuevos libros de texto

"No beneficia nada estos libros. Hablan de comunismo, lesbianismo, prácticamente no enseñan nada", dijo un hombre, mientas otro pateaba los libros.

"Es para el bien de los niños que no aprendan cosas así, lo que es cambiar de sexo, que un niño que vaya creciendo y que vaya a ser niña o que una niña quiera ser niño, que no vaya con su género", dijo un padre de familia que no quiso dar su nombre desde la cancha de basquetbol de la escuela, luego de la quema de los libros.